Λυκόβρυση: Εντοπίστηκε Νεκρός Άνδρας Δίπλα Σε Αυτοκίνητο

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας άνδρας στη γέφυρα της Λυκόβρυσης, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Απανωτές ληστείες στην «καρδιά» της Πεύκης και στη Λυκόβρυση
Ο άνδρας ήταν πεσμένος ακριβώς δίπλα σε αυτοκίνητο, κρατώντας στο χέρι ένα πιστόλι, ενώ κοντά βρέθηκε ένας κάλυκας.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία.
Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
Αστυνομικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στην έξοδο Λυκόβρυσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και έχουν αποκλείσει το σημείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της γέφυρας Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
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