Λυκόβρυση: Εντοπίστηκε Νεκρός Άνδρας Δίπλα Σε Αυτοκίνητο

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας άνδρας στη γέφυρα της Λυκόβρυσης, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ο άνδρας ήταν πεσμένος ακριβώς δίπλα σε αυτοκίνητο, κρατώντας στο χέρι ένα πιστόλι, ενώ κοντά βρέθηκε ένας κάλυκας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στην έξοδο Λυκόβρυσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και έχουν αποκλείσει το σημείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της γέφυρας Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.