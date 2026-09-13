Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε δίπλα σε αυτοκίνητο στη γέφυρα της Λυκόβρυσης

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι ένα πιστόλι

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Λυκόβρυση: Εντοπίστηκε Νεκρός Άνδρας Δίπλα Σε Αυτοκίνητο
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Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας άνδρας στη γέφυρα της Λυκόβρυσης, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Απανωτές ληστείες στην «καρδιά» της Πεύκης και στη Λυκόβρυση

Ο άνδρας ήταν πεσμένος ακριβώς δίπλα σε αυτοκίνητο, κρατώντας στο χέρι ένα πιστόλι, ενώ κοντά βρέθηκε ένας κάλυκας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στην έξοδο Λυκόβρυσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και έχουν αποκλείσει το σημείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της γέφυρας Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

 

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ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
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ΝΕΚΡΟΣ
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