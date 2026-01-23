Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!

Βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου

Βίντεο από το απίστευτο περιστατικό που έγινε σε δρόμο της Λυκόβρυσης / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός ελέγχου η κατάσταση και τα νεύρα των οδηγών στους δρόμους. Δύο άντρες στη Λυκόβρυση πλακώθηκαν μέρα μεσημέρι για το ποιος έχει προτεραιότητα και από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, στην έξοδο της γέφυρας προς Λυκόβρυση. Δύο οδηγοί, ένας οδηγός φορτηγού και ένας από κλούβα, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και πιάστηκαν στα χέρια: βρισιές, κλωτσιές, μπουνιές στη μέση του δρόμου.

Ξυλοδαρμός οδηγών στη Λυκόβρυση

Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα

Λυκόβρυση: Βίντεο με οδηγούς να δέρνονται

Αιτία του καβγά ήταν... ποιος έχει προτεραιότητα. Οι οδηγοί είχαν κολλήσει σε έναν στενό δρόμο και κανείς δεν έκανε πίσω, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει γρήγορα εκτός ελέγχου. Το σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι ένας κόμβος όπου καθημερινά γίνεται χαμός. Δεν υπάρχουν φανάρια και σήματα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Την ώρα που ο άγριος καβγάς ήταν σε εξέλιξη, άλλοι οδηγοί που κόλλησαν στο σημείο δεν έμειναν απαθείς. Κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα και προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Μετά από κάποια λεπτά τα κατάφεραν.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
