Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία της Νίκαιας/ βίντεο star.gr

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου έφτασε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από την εκκλησία, περιμένοντας τη στιγμή που θα έφτανε η σορός του αγαπημένου τραγουδιστή.

Όταν το όχημα έφτασε στο σημείο, ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ ακούστηκαν δυνατά φωνές «Γιώργο», σε ένα τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη που αγαπήθηκε μέσα από τα τραγούδια του.

Το Star.gr βρίσκεται στο σημείο και καταγράφει τις πρώτες εικόνες από τη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιείται στην Αγία Τριάδα, την εκκλησία που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συντετριμμένες ήταν και η μητέρα και η αδελφές του τραγουδιστή,οι οποίες βρέθηκαν στην εκκλησία μαζί με συγγενείς και ανθρώπους από το στενό του περιβάλλον.

Η ατμόσφαιρα έξω από τον ναό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη κρατούσαν λουλούδια και άφηναν σημειώματα, ενώ στα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια του, με τη φωνή του να συνοδεύει τη βραδιά του αποχαιρετισμού.

Η οικογένεια είχε ανακοινώσει πως η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας από τις 19:30 της Κυριακής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώστε φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν.

Η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου