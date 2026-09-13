Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» 15 κρίσιμα λεπτά στο μοιραίο ιατρείο

Φωτογραφία του καλλιτέχνη χωρίς τις αισθήσεις του τράβηξε η γιατρός

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Εξονυχιστικός είναι ο έλεγχος των αρχών για να διαπιστώσουν τι συνέβη στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν τα ψηφιακά πειστήρια, ο ιατρικός φάκελος του καλλιτέχνη, αλλά και μία φωτογραφία με τον τραγουδιστή στον χώρο που έγινε η θεραπεία. Το Star παρουσιάζει τα κρίσιμα λεπτά, στα οποία οι ειδικοί εστιάζουν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. 

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Φωτογραφίες ντοκουμέντο του ιατρείου λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες ντοκουμέντο από το δωμάτιο όπου έγινε η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. 

Μαζωνάκης έρευνες

Οι εικόνες έχουν ληφθεί ελάχιστες ώρες μετά τον θάνατό του και, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ίχνος αναστάτωσης. Για την ακρίβεια, είναι πεντακάθαρος, καθώς, όπως παραδέχτηκαν οι υπάλληλοι, ο χώρος καθαρίστηκε.

Μαζωνάκης έρευνες

Στις φωτογραφίες, αποτυπώνεται το μηχάνημα, ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι, ενώ υπάρχουν και άλλα μηχανήματα.

Επίσης, αποτυπώνεται το γραφείο της γιατρού.

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Θάνατος Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» 15 κρίσιμα λεπτά το μεσημέρι της Τετάρτης

Οι αρχές εστιάζουν την έρευνα τώρα σε 15 κρίσιμα λεπτά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Στις 14:43 και ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ήδη στο ιατρείο και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργεί, ο κατηγορούμενος γιατρός βγαίνει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι, μιλά στο τηλέφωνο και επιταχύνει το βήμα του.

έρευνες για Μαζωνάκη

Στις 14:45:22, η γιατρός φωτογραφίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του, στέλνει στη συνέχεια τη φωτογραφία στον σύζυγό της, που ήδη πηγαίνει προς το γραφείο.

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Η φωτογραφία διαγράφεται από το κινητό της, αλλά ανακτάται το ίδιο απόγευμα από την αστυνομία.

έρευνες για Μαζωνάκη

Στις 14:57, το μηχάνημα σταματά τη λειτουργία του.

ερευνες για Μαζωνάκη

Το ερώτημα που θα κληθούν τώρα να απαντήσουν οι γιατροί είναι πότε ακριβώς υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και τι συνέβη σε αυτά τα δεκαπέντε λεπτά.

«Η πιθανότητα επαναφοράς ενός ασθενή είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν είμαστε κοντά στην ανακοπή και μειώνεται δραματικά όσο απομακρυνόμαστε. Συνεπώς, η κλήση για βοήθεια οφείλει να γίνει τη στιγμή της αποδιοργάνωσης της κλινικής εικόνας», αναφέρει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον χρόνο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης

Γιατί το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε μία ώρα και 24 λεπτά αργότερα; Χάθηκε πολύτιμος χρόνος που ενδεχομένως να ήταν καθοριστικός για τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη;

«Κάθε λεπτό που περνάει είναι  μείον 10% για τον ασθενή. Δεν καθυστερούμε καθόλου. Ο χρόνος μετράει εις βάρος του θύματος» λέει ο κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, Διευθυντής Εκπαίδευσης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Οι αρχές, επιπλέον, ανακάλυψαν στον υπολογιστή του γραφείου αρχείο στο όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο ήδη αναλύουν.

«Ήταν κοινό μυστικό στο Κολωνάκι οι θεραπείες στο ιατρείο»

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον χρόνο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης

Αποκαλυπτική για το πελατολόγιο των δύο κατηγορούμενων γιατρών είναι η μαρτυρία γυναίκας στον Βαγγέλη Γκούμα και το Star.

«Ήταν κοινό μυστικό εδώ στο Κολωνάκι, τουλάχιστον τα τελευταία 8-9 χρόνια, ότι στο ιατρείο γίνονταν διάφορες θεραπείες. Τώρα τελευταία είχε γίνει γνωστή η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης», λέει η γυναίκα στο Star.

- Ποιοι πήγαιναν;

- «Πολλοί ηθοποιοί, τραγουδιστές, επώνυμοι, άνθρωποι της "καλής κοινωνίας", ας το πούμε έτσι».

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