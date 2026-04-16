«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview

«Με πούλησε» λέει η Κωνσταντίνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef, ο Πέτρος είναι ο μόνος ασφαλής παίκτης με 1.800 πόντους, τους οποίους μοιράζει επιλεκτικά.
  • Η στάση του Πέτρου προκαλεί αντιδράσεις, καθώς δεν δίνει πόντους στις γυναίκες του διαγωνισμού.
  • Η Wasan τον κατηγορεί ότι τιμωρεί την Κωνσταντίνα λόγω της σχέσης τους.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολιάζει την κατάσταση, εντείνοντας την ένταση.
  • Οι σχέσεις μεταξύ των παικτών έχουν διαταραχθεί, με τον Πέτρο να δηλώνει ότι δεν τους υπολογίζει ως ομάδα.

Ένα αποκαλυπτικό απόσπασμα από το MasterChef προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, φέρνοντας εντάσεις, αιχμές και… ξεκάθαρες στρατηγικές ανάμεσα στους παίκτες.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο Πέτρος φαίνεται να κρατά το «κλειδί» της εξέλιξης, καθώς είναι ο μόνος ασφαλής παίκτης και διαθέτει 1.800 πόντους, τους οποίους μπορεί να μοιράσει κατά βούληση στους συμπαίκτες του. Η στάση του, ωστόσο, προκαλεί αντιδράσεις, αφού όπως σχολιάζεται επιλέγει να δώσει πόντους επιλεκτικά, αφήνοντας εκτός τις γυναίκες του διαγωνισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

«Ο Πέτρος είναι ο μόνος ασφαλής. Έχει χίλιους οχτακόσιους πόντους τους οποίους μπορεί να τους μοιράσει όπως αυτός θέλει. Δίνει, δίνει, δίνει και δεν δίνει στις κοπέλες», ακούγεται χαρακτηριστικά στο απόσπασμα ο Σαμ, με το κλίμα να γίνεται όλο και πιο τεταμένο.

«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview


Η ένταση κορυφώνεται με την αντίδραση της Wasan, η οποία φαίνεται να στοχοποιείται λόγω της σχέσης της με την Κωνσταντίνα. «Δε δίνεις βαθμούς σε εμένα, αλλά δε δίνεις και στην Κωνσταντίνα; Θα την τιμωρήσεις επειδή είναι καλή με εμένα;», ακούγεται να λέγεται, με σαφείς αιχμές για άδικη μεταχείριση.

Από την πλευρά του, ο Πέτρος εμφανίζεται αμετακίνητος στη στάση του, ενώ δεν λείπουν και τα σχόλια από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο: «Κωνσταντίνα δεν είχε χαρτζιλίκι από τον θείο τον Πέτρο», με το κλίμα να ηλεκτρίζεται ακόμα περισσότερο.

«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview

Σε άλλο σημείο, η ένταση ξεφεύγει, με την Κωνσταντίνα  να λέει: «Ε τώρα σεφ τι να πω; Με πούλησε»


Τέλος, γίνεται σαφές πως οι σχέσεις μεταξύ των παικτών έχουν διαταραχθεί, καθώς ακούγεται από το στόμα του Πέτρου: «Γενικά και όταν μαγειρεύουμε όλοι μαζί και τα λοιπά, αυτές είναι κλεισμένες στο δωμάτιο, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να τις υπολογίζω σαν ομάδα», δείχνοντας τον διαχωρισμό που έχει δημιουργηθεί μέσα στο σπίτι.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top