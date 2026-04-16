Κολοκυθάς για σχέση με Αναστασοπούλου: «Η αγάπη θα υπάρχει για πάντα»

Ο Γιάννης Κολοκυθάς παραχώρησε στην εκπομπή Buongiorno και τη δημοσιογράφο Νάνσυ Νικολαϊδου μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Μέσα σε όλα ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Μαρία Αναστασοπούλου μετά τον χωρισμό τους, αλλά και την επιτυχημένη συνεργασία τους στο ραδιόφωνο.

«Με τη Μαρία Αναστασοπούλου κάνουμε μαζί 12 χρόνια ραδιόφωνο, το κάνουμε κέφι και θα το κάνουμε για όσο πάει. Η σχέση μας είναι εξαιρετική…Η αγάπη υπάρχει πάντα, έχουμε πάρα πολλά κοινά», απάντησε για τη συνεργασία με την πρώην σύντροφό του.

Σε άλλο σημείο για την απώλεια του σκύλου του, εξομολογήθηκε: «Πληγώθηκα πάρα πολύ που έχασα τον Σωτηράκη μας. Τον έχασα πάρα πολύ σκληρά, έπαθε ανακοπή μέσα στο αυτοκίνητο σε ηλικία 7.5 ετών… Είναι ίσως το μεγαλύτερο σοκ που έχω πάθει στη ζωή μου…Ο Αλέκος είναι τρομερός τύπος, το όνομα το συναποφασίσαμε με τη Μαρία, έχουμε συνεπιμέλεια».

Η Μαρία Αναστασοπούλου κι ο Γιάννης Κολοκυθάς δεν είναι πλέον ζευγάρι, όμως είναι μαζί στο ραδιόφωνο /Φωτογραφία Instagram

Για την παρουσία του στο «γυαλί» που άργησε να έρθει και τα επαγγελματικά του, είπε: «Βασικά εσωτερικά ήταν το "δοκίμασέ το". Εγώ ευχαριστώ πολύ που ανοίγεις την τηλεόραση και με βλέπεις, αλλά εγώ θέλω να σου πω πράγματα για να με ξαναδείς αύριο κι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι είμαστε κάτι άλλο. Μετάδωσε το σωστά κι από εκεί και πέρα όλα τα πάνε καλά. Πριν χρόνια είχε μπει αυτός, αυτός ο όρος, το infotainment, που το ακούω τώρα και μου βγάζει αναφυλαξία, δεν μπορώ».