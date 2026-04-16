Τα Φιλαράκια: Ο «Joey» επιστρέφει στην τηλεόραση με αστυνομικό δράμα

Μετά από μια σημαντική αποχή, ο Matt LeBlanc επιστρέφει στην τηλεόραση με ένα αστυνομικό δράμα, το Flint για το αμερικανικό δίκτυο CBS, στο οποίο αναμένεται να είναι τόσο πρωταγωνιστής όσο και παραγωγός.

Ο 58χρονος ηθοποιός έγινε διάσημος ανά τον πλανήτη υποδυόμενος επί δέκα σεζόν στη σειρά Friends, από το 1994 έως το 2004, τον Joey.

«How ya doin?» έλεγε ξανά και ξανά ο «Joey» στα Φιλαράκια!

Παρότι η δουλειά του συνδέθηκε με την κωμωδία πλέον στρέφεται σε ένα άλλο πεδίο. Στο Flint θα υποδύεται έναν αστυνομικό στο Λος Άντζελες, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, μόνο και μόνο για να πληροφορηθεί ότι η υπηρεσία του παρατείνεται για ακόμη πέντε χρόνια. Εξαντλημένος και στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης, αρχίζει να παραβιάζει κανόνες σε μια προσπάθεια να απολυθεί, κάτι που, παραδόξως, τον μετατρέπει σε πιο αποτελεσματικό αστυνομικό, όπως αναφέρει το The Wrap.

Το καστ της αγαπημένης κωμικής σειράς Τα Φιλαράκια το 2002 στα βραβεία EMMY /Φωτογραφία AP Images/Kevork Djansezian

Η φήμη του ΛεΜπλάνκ εκτοξεύθηκε διεθνώς μέσα από τη σειρά Τα Φιλαράκια, μαζί με τους Jennifer Aniston, Cortney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer και τον αείμνηστο Matthew Perry. Όταν η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, παρέμεινε στο NBC για ένα spin-off με τίτλο Joey, το οποίο δε γνώρισε επιτυχία κι άντεξε μόλις δύο σεζόν, πριν ολοκληρωθεί το 2006.

Ωστόσο, βρήκε ξανά επιτυχία στις sitcom υποδυόμενος μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του στο Episodes. Με συμπρωταγωνιστές τους Τάμσιν Γκρέιγκ και Στίβεν Μάνγκαν, η σατιρική αυτή σειρά για το Χόλιγουντ προβλήθηκε για πέντε σεζόν, από το 2011 έως το 2017, και του χάρισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα.

Ο Matt LeBlanc στην πρεμιέρα της σειράς Episodes το 2017 στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/Alexander G. Seyum

Ο LeBlanc εντάχθηκε στην οικογένεια του CBS με μία ακόμη sitcom, το Man with a Plan, μια οικογενειακή κωμωδία εργατικής τάξης με φόντο το Πίτσμπεργκ, η οποία προβλήθηκε από το 2016 έως το 2020.



Παρουσίασε επίσης το Top Gear στη Μεγάλη Βρετανία με τον Chris Evans από το 2016 έως το 2019, αποχωρώντας επειδή η «χρονική δέσμευση και τα εκτεταμένα ταξίδια» που απαιτούσε η εκπομπή «με κρατούν μακριά από την οικογένεια και τους φίλους μου περισσότερο απ’ όσο νιώθω άνετα», όπως είχε δηλώσει στο BBC.

Το Man with a Plan ήταν η τελευταία του δουλειά ως σταθερό μέλος καστ σε τηλεοπτική σειρά, ολοκληρώνοντας την πορεία του την ίδια χρονιά που εμφανίστηκε στο reunion των Friends στο HBO Max, με παρουσιαστή τον Τζέιμς Κόρντεν.

