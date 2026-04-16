Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»

Η πρώτη συνέντευξη μετά το unfollow με την κουμπάρα της

16.04.26 , 18:21
16.04.26 , 18:19 BMW i7: Το νέο μοντέλο έρχεται με νέα μπαταρία
16.04.26 , 17:54 Σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ το Ιράν!
16.04.26 , 17:46 Τσακώθηκε με τον σύζυγό της και πέταξε από το μπαλκόνι 160.000 δολάρια!
16.04.26 , 17:46 Γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει social media
16.04.26 , 17:38 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε τη να κάνει aerial yoga!
16.04.26 , 17:28 Ποια γνωστή influencer έκανε τσουλήθρα στους αμμόλοφους της ερήμου;
16.04.26 , 17:11 Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε
16.04.26 , 17:07 Κόντρα κορυφής στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
16.04.26 , 16:21 Κορυδαλλός: Έκρηξη σε συνεργείο με μοτοσικλέτες - Τραυματίστηκε εργαζόμενος
16.04.26 , 16:21 «Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
16.04.26 , 16:06 Π.Σόμπολος:Αποκαλύπτει για το νέο του βιβλίο και την εγκληματικότητα σήμερα
16.04.26 , 15:58 Αργοστόλι: 9 δικογραφίες σε βάρος του 26χρονου μέσα σε 5 χρόνια
16.04.26 , 15:44 MasterChef: Τι θα δούμε την Πέμπτη 16 Απριλίου
16.04.26 , 15:37 Μάρα Ζαχαρέα: Επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»
Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση
Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Πολίτη μίλησε για την κρίση στη φιλία της με την Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή Στούντιο 4.
  • Αναφέρθηκε στα συναισθήματα που έχει για τους ανθρώπους της, τονίζοντας ότι δεν αλλάζουν εύκολα.
  • Η Πολίτη επιβεβαίωσε ότι η 30χρονη φιλία της με την Βίσση έχει τελειώσει πρόσφατα.
  • Παρά την κρίση, έκανε ανάρτηση στο Instagram με τραγούδι της Βίσση, δείχνοντας την αδυναμία της για το σκυλάκι της.
  • Η κοσμικογράφος εξέφρασε ότι τα θέματα υγείας και τα παιδιά της την στενοχωρούν περισσότερο από τις σχέσεις.

Η Χριστίνα Πολίτη βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή κοσμικογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μακρόχρονη φιλία και προσωπική σχέση της με την Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους αυτή την περίοδο περνάει κρίση.

«Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια» σχολίασε με χιούμορ, αναφερόμενη σε επιτυχία της Δέσποινας Βανδή

«Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος και πληγώνομαι και στενοχωριέμαι, αλλά δε γράφουν πάνω μου τα πράγματα που μπορεί να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω είναι τα θέματα υγείας και τα θέματα των παιδιών μου. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια», πρόσθεσε η Χριστίνα Πολίτη.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, η Χριστίνα Πολίτη κι η Άννα Βίσση έδωσαν τέλος στην 30χρονη φιλία τους πριν λίγες ημέρες. Ωστόσο, η γνωστή κοσμικογράφος έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με ένα τραγούδι της πρώην φίλης της.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Πολίτη

Θέλησε να υπενθυμίσει σε όλους την αδυναμία που έχει στο σκυλάκι της, κάνοντας το όμως με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσσης. «Χωρίς το μωρό μου δεν πάω πουθενά» έγραψε, με νόημα, η κοσμικογράφος στη λεζάντα της νέας της δημοσίευσης ποζάροντας με χαμόγελο έχοντας το γλυκό pug στην αγκαλιά της.

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η κοσμικογράφος πρόσθεσε και το… ηχητικό αποδεικτικό από το τραγούδι της Άννας Βίσση.

