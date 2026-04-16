Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»

Η Χριστίνα Πολίτη βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή κοσμικογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μακρόχρονη φιλία και προσωπική σχέση της με την Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους αυτή την περίοδο περνάει κρίση.

«Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια» σχολίασε με χιούμορ, αναφερόμενη σε επιτυχία της Δέσποινας Βανδή

«Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος και πληγώνομαι και στενοχωριέμαι, αλλά δε γράφουν πάνω μου τα πράγματα που μπορεί να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω είναι τα θέματα υγείας και τα θέματα των παιδιών μου. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια», πρόσθεσε η Χριστίνα Πολίτη.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, η Χριστίνα Πολίτη κι η Άννα Βίσση έδωσαν τέλος στην 30χρονη φιλία τους πριν λίγες ημέρες. Ωστόσο, η γνωστή κοσμικογράφος έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με ένα τραγούδι της πρώην φίλης της.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Πολίτη

Θέλησε να υπενθυμίσει σε όλους την αδυναμία που έχει στο σκυλάκι της, κάνοντας το όμως με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσσης. «Χωρίς το μωρό μου δεν πάω πουθενά» έγραψε, με νόημα, η κοσμικογράφος στη λεζάντα της νέας της δημοσίευσης ποζάροντας με χαμόγελο έχοντας το γλυκό pug στην αγκαλιά της.

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η κοσμικογράφος πρόσθεσε και το… ηχητικό αποδεικτικό από το τραγούδι της Άννας Βίσση.