Γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει social media

Τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει σε αρκετές τηλεοπτικές επιτυχίες, με την Τούρτα της μαμάς να είναι μία από αυτές. Φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον ρόλο του «Άγγελου Φλεριανού».

Ο λόγος για τον ηθοποιό Θάνο Λέκκα, που το πρωί της Πέμπτης, 16 Απριλίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει social mediaL «Δε μ’ αρέσει να κάνω αυτό που κάνουν όλοι. Νομίζω ότι κάπου στην απέξω είναι το μυστικό».

«Το να μπω εγώ στη διαδικασία να προβάλλω τη ζωή μου, δεν το θέλω καθόλου. Αν έπρεπε να ανεβάσω κάτι δικό μου, ξέρω ότι η πλατεία του χωριού είναι το Instagram. Άμα είναι να κρεμάσεις μια αφίσα, θα την κρεμάσεις εκεί πέρα, το ξέρω. Δεν είμαι πίσω απ’ τον ήλιο. Είναι κακό μότο. Επίσης, τα social βοηθάνε, αλλά… δε βοηθάνε», πρόσθεσε.

«Είναι άλλο η δουλειά. Άλλο να ξέρεις να πεις ότι "α, κοίτα τέχνη που είδα, κοίτα ιδέες που είδα, ανθρώπους που ταξίδεψαν", αλλά πολλές φορές, άμα το δεις να το κάνουν, σταματάς να θες να το κάνεις. Είναι εθισμός. Το doom scrolling….», είπε ακόμη ο Θάνος Λέκκας.