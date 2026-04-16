Κορυδαλλός: Έκρηξη σε συνεργείο με μοτοσικλέτες - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Συναγερμός σήμανε στον Κορυδαλλό, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο μοτοσικλετών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star που βρέθηκε στο σημείο, ο εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες χρησιμοποιώντας μπουκάλα ασετυλίνης, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε μικρής έντασης έκρηξη. Στο σημείο υπήρχε και δοχείο με λάδια, γεγονός που εξετάζεται.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, με εμφανή σημάδια στα τζάμια του χώρου, ωστόσο δε φαίνεται να επρόκειτο για ισχυρή έκρηξη.
Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Αττικόν Νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο.
Στο συνεργείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι λαμβάνουν καταθέσεις από τον ιδιοκτήτη και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης.
Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του StarΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.