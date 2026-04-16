Κορυδαλλός: Έκρηξη σε συνεργείο με μοτοσικλέτες - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό, τραυματίζοντας ελαφρά έναν εργαζόμενο.
  • Ο τραυματίας εργαζόταν με μπουκάλα ασετυλίνης όταν συνέβη η έκρηξη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Στο συνεργείο υπήρχε και δοχείο με λάδια, το οποίο εξετάζεται από τις αρχές.
  • Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές, κυρίως στα τζάμια του χώρου.
  • Αστυνομικοί ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, λαμβάνοντας καταθέσεις από τον ιδιοκτήτη και τους εργαζόμενους.

Συναγερμός σήμανε στον Κορυδαλλό, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο μοτοσικλετών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star που βρέθηκε στο σημείο, ο εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες χρησιμοποιώντας μπουκάλα ασετυλίνης, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε μικρής έντασης έκρηξη. Στο σημείο υπήρχε και δοχείο με λάδια, γεγονός που εξετάζεται.  

Έκρηξη στον Κορυδαλλό

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, με εμφανή σημάδια στα τζάμια του χώρου, ωστόσο δε φαίνεται να επρόκειτο για ισχυρή έκρηξη. 

Έκρηξη σε συνεργείο μοτοσικλετών

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Αττικόν Νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο. 

Στο συνεργείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι λαμβάνουν καταθέσεις από τον ιδιοκτήτη και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. 

