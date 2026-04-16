Ποια γνωστή influencer έκανε τσουλήθρα στους αμμόλοφους της ερήμου;

Μία μοναδική εμπειρία έζησε η γνωστή influencer Kiara Φεράνι στη μέση της ερήμου στη δυτική ακτή της Ναμίμπια, Sandwich Harbour.Η influencer που είναι επίσης και ιδιοκτήτρια της εταιρείας "Chiara Ferragni Brand" αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πως είδε από κοντά φώκες στη λιμνοθάλασσα ενώ έκανε και πικ νικ με τους φίλους της τρώγοντας λαχταριστά λαζάνια, ψωμί, μαρμελάδα και κρασί.

Μετά το γεύμα έκαναν ποδήλατο στην έρημο αλλά και τσουλήθρα στους αμμολόφους.Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους γράφοντας:

«Πίσω στην Αφρική και για πρώτη φορά στο ονειρεμένο μου μέρος, τη Ναμίμπια, με τους αγαπημένους μου ανθρώπους — και αυτή ήταν μόλις η πρώτη μέρα».