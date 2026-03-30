Eσείς αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας;

Σήμερα είναι διεθνώς γνωστή

Πρώτη Δημοσίευση: 30.03.26, 23:29
Πριν έναν χρόνο η Κιάρα ήρθε στη χώρα μας και μίλησε για τους Έλληνες εραστές/ βίντεο από MEGA
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτογραφία απεικονίζει την Κιάρα Φεράνι σε ηλικία 14 ετών.
  • Η Κιάρα είναι σήμερα διεθνώς αναγνωρίσιμο μοντέλο, σχεδιάστρια και επιχειρηματίας.
  • Έχει εκατομμύρια followers στο Instagram και δική της σειρά ρούχων και αξεσουάρ.
  • Η επιχειρηματική της στρατηγική μελετάται στο Πανεπιστήμιο Harvard.
  • Η Κιάρα μοιράστηκε την παιδική της φωτογραφία με τους followers της στα social media.

Κοιτάζοντας την παραπάνω φωτογραφία μήπως πάει καθόλου ο νους σας για το ποια μπορεί να είναι η εικονιζόμενη; Σας θυμίζουν κάτι αυτά τα γαλάζια μάτια και αυτό το πλατύ χαμόγελο; Κι όμως η εικονιζόμενη σήμερα είναι μοντέλο, σχεδιάστρια και επιχειρηματίας και μάλιστα διεθνώς αναγνωρίσιμη. 

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω

Πρόκειται για την Κιάρα Φεράνι η οποία είπε να συστήσει τον 14χρονο εαυτό της στους followers της στα social media.To κορίτσι με τα κόκκινα σγουρά μαλλιά είναι ξαπλωμένο στο γρασίδι, κρατάει στα χέρια του ένα βιβλίο και μπροστά της έχει ηλιοτρόπια.

 

 

 

 

Η έφηβη Κιάρα έχει πολλά εξωτερικά γνωρίσματα με την Κιάρα του τώρα μόνο που σήμερα η Κιάρα θεωρείται ως μία από πιο επιδραστικές influencers, με εκατομμύρια followersστο Instagram, έχει τη δική της σειρά ρούχων και αξεσουάρ με την επιγραφή “Chiara Ferragni Brand” ενώ η επιχειρηματική της στρατηγική έχει γίνει αντικείμενο μελέτης στο Πανεπιστήμιο  Harvard. 

