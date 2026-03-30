Eσείς αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας;

Πριν έναν χρόνο η Κιάρα ήρθε στη χώρα μας και μίλησε για τους Έλληνες εραστές/ βίντεο από MEGA

Κοιτάζοντας την παραπάνω φωτογραφία μήπως πάει καθόλου ο νους σας για το ποια μπορεί να είναι η εικονιζόμενη; Σας θυμίζουν κάτι αυτά τα γαλάζια μάτια και αυτό το πλατύ χαμόγελο; Κι όμως η εικονιζόμενη σήμερα είναι μοντέλο, σχεδιάστρια και επιχειρηματίας και μάλιστα διεθνώς αναγνωρίσιμη.

Πρόκειται για την Κιάρα Φεράνι η οποία είπε να συστήσει τον 14χρονο εαυτό της στους followers της στα social media.To κορίτσι με τα κόκκινα σγουρά μαλλιά είναι ξαπλωμένο στο γρασίδι, κρατάει στα χέρια του ένα βιβλίο και μπροστά της έχει ηλιοτρόπια.

Η έφηβη Κιάρα έχει πολλά εξωτερικά γνωρίσματα με την Κιάρα του τώρα μόνο που σήμερα η Κιάρα θεωρείται ως μία από πιο επιδραστικές influencers, με εκατομμύρια followersστο Instagram, έχει τη δική της σειρά ρούχων και αξεσουάρ με την επιγραφή “Chiara Ferragni Brand” ενώ η επιχειρηματική της στρατηγική έχει γίνει αντικείμενο μελέτης στο Πανεπιστήμιο Harvard.