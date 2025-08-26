Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω

Η Κιάρα Φεράνι επισκέφθηκε ξανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κω φέτος το καλοκαίρι!

Η πιο διάσημη fashion influencer της Ιταλίας επέλεξε το πανέμορφο νησί του Αιγαίου μόνο γιο δυο μέρες. Φυσικά μοιράστηκε φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

«48 ώρες στην Κω σαν τα παλιά χρόνια», έγραψε η Κιάρα Φεράνι.

Όπως έγραψε η ίδια αμέσως μετά ταξίδεψε στην Τουρκία για επαγγελματική φωτογράφιση. Το ταξίδι στην Κω είχε καθαρά νοσταλγικό χαρακτήρα, καθώς η Κιάρα είχε επισκεφθεί το νησί και στο παρελθόν ως παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι φόρεσε το ίδιο λευκό t-shirt έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα αποκαλυπτικό μπλε φόρεμα, το οποίο συνδύασε με zebra print τσάντα. Δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές με τις φίλες της, οι βόλτες με αυτοκίνητο στο νησί και οι φωτογραφίες με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.