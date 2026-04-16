Π.Σόμπολος:Αποκαλύπτει για το νέο του βιβλίο και την εγκληματικότητα σήμερα

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές», που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 16:00, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχθηκαν τον «πατριάρχη» του αστυνομικού ρεπορτάζ, τον Πάνο Σόμπολο.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής εγκληματολογικής ιστορίας. Μέχρι σήμερα έχει γράψει 7 βιβλία και ετοιμάζει το 8ο.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορές στα χρόνια της κοινής πορείας του στη δημοσιογραφία και ιδιαίτερα στο Mega με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Ο Πάνος Σόμπολος μίλησε για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, στα μεγάλα εγκλήματα που σημάδεψαν τη χώρα και στο πώς έχει αλλάξει το αστυνομικό ρεπορτάζ μέσα στα χρόνια.

Μάλιστα, ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα σε κάτι που θεωρεί βασική αρχή της δημοσιογραφίας: ότι το ρεπορτάζ πρέπει να γίνεται στον τόπο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα και όχι από το τηλέφωνο ή το γραφείο. Όπως αποκάλυψε, το πρώτο του βιβλίο ήταν αφιερωμένο στους νεότερους συναδέλφους του, με την προτροπή να πηγαίνουν πάντα στο σημείο του συμβάντος. Αυτή η στάση ήταν και εκείνη που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού ως έναν ρεπόρτερ που δεν μετέφερε απλώς τις ειδήσεις, αλλά τις ζούσε από κοντά.

Σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα, εξήγησε ότι οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο η Ελλάδα γνώρισε μεγάλη έξαρση τη δεκαετία του 1990, όταν, μετά την πτώση των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη και το άνοιγμα των συνόρων, ήρθαν στη χώρα πολλοί βαρυποινίτες και εγκληματικά στοιχεία. Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ανησυχία εστιάζεται κυρίως σε δύο τομείς: στην παιδική παραβατικότητα και στην ενδοοικογενειακή βία, που εμφανίζουν αυξητικές τάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις γυναικοκτονίες και γενικότερα στη βία κατά των γυναικών, θέμα με το οποίο καταπιάνεται και το νέο βιβλίο του. Ο Πάνος Σόμπολος έχει ήδη γράψει το βιβλίο «Γυναίκες δολοφόνοι – Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα», ενώ, όπως αποκάλυψε, ετοιμάζει και νέο βιβλίο με θέμα τις γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Όταν ρωτήθηκε για το πιο άγριο έγκλημα που έχει καλύψει, αναφέρθηκε στην υπόθεση του 1986 στα Πατήσια, όταν ένας 27χρονος στραγγάλισε τη 18χρονη σύζυγό του, τη διαμέλισε και την πέταξε στους κάδους απορριμάτων. Ο ίδιος είχε δει από κοντά τις εικόνες εκείνης της υπόθεσης, που συγκλόνισε τότε το πανελλήνιο. Όπως σχολίασε, ο δράστης μετανόησε αργότερα, αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο άνθρωπος δεν έρχεται πίσω».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο, όπως εξήγησε, υπήρχε πάντα, αλλά σήμερα διαθέτει περισσότερα μέσα και δυνατότητες. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι και η αστυνομία έχει πλέον περισσότερα εργαλεία, επισημαίνοντας ότι το λεγόμενο «ελληνικό FBI» φαίνεται να έχει βοηθήσει ουσιαστικά στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα που αναδείχθηκε ήταν οι απάτες, ειδικά εις βάρος ηλικιωμένων. Ο Πάνος Σόμπολος παρατήρησε ότι η τεχνολογία έχει ενισχύσει και αυτό το είδος εγκλήματος, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες να εξαπλώνονται διαρκώς. Όπως είπε, οι ηλικιωμένοι συχνά πέφτουν θύματα γιατί δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν τον απατεώνα, ενώ τόνισε ότι πλέον τέτοια περιστατικά χτυπούν και νεότερους ανθρώπους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στα ανεξιχνίαστα εγκλήματα, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα. Έφερε ως παράδειγμα τον λεγόμενο «δράκο της Θράκης», υπόθεση που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, αλλά και το περίφημο ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας, που επίσης έμεινε ανεξιχνίαστο. Μίλησε ακόμη και για serial killers στην Ελλάδα, εξηγώντας ότι, αν και δεν είχαμε περιπτώσεις με πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων όπως σε άλλες χώρες, υπήρξαν και εδώ δολοφόνοι κατά συρροήν.

Η πιο συγκλονιστική ίσως στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν αναφέρθηκε σε υπόθεση από το Οίτυλο Λακωνίας, όπου μία γυναίκα είχε καταδικαστεί άδικα για τη δολοφονία των γονιών της. Μόλις λίγο πριν από τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, συνελήφθη συμμορία στην Αθήνα που ομολόγησε το διπλό φονικό. Η γυναίκα είχε ήδη περάσει τέσσερα χρόνια στη φυλακή. Ήταν μια υπόθεση που, όπως είπε, δείχνει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι όλοι: αστυνομία, δικαστές, αλλά και δημοσιογράφοι.

Ο Πάνος Σόμπολος έκλεισε τη συζήτηση με μια φράση που συνοψίζει ίσως όσο τίποτα άλλο τη ματιά του πάνω στο έγκλημα: «Ο άνθρωπος είναι ικανός για όλα». Και αυτό, όπως εξήγησε, σημαίνει ότι ο εγκληματίας δεν έχει κάποιο εξωτερικό γνώρισμα που να τον ξεχωρίζει. Μπορεί να είναι «ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας».

