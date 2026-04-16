Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε

Νεκρός σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε νεαρός άνδρας, ο οποίος έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της πόλης, όταν άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, ο 33χρονος έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.
Τον εντόπισε νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος επάνω στο πεζοδρόμιο πολίτης που περνούσε από το σημείο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η ΕΛ.ΑΣ. που ερευνά το περιστατικό έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.