BMW i7: Το νέο μοντέλο έρχεται με νέα μπαταρία

Το BMW Group συνεργάζεται με την Rimac Technology (Κροατία) για τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική BMW i7.Στόχος της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Gen6, που ανέπτυξε η BMW για μία καινοτόμο μπαταρία υψηλής τάσης, στη νέα αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 7 Sedan, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.

Η έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive (Gen6) ενσωματώνεται στο κορυφαίο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας μέσω μπαταρίας ιόντων λιθίου 4695 με κυλινδρικές κυψέλες. Οι κυλινδρικές κυψέλες διακρίνονται, μεταξύ άλλων, για την κατά 20% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τις πρισματικές κυψέλες της Gen5.Η μπαταρία υψηλής τάσης συνδυάζει την τεχνολογία κυψελών Gen6 με την καθιερωμένη σχεδίαση των μονάδων Gen5 και προσφέρει στη νέα BMW i7 σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία.Οι κάτοχοι της BMW i7 μπορούν επίσης να φορτίζουν πολύ πιο γρήγορα χάρη στη νέα τεχνολογία. Η ισχύς φόρτισης έχει αυξηθεί, ενώ μία πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα.Η νέα BMW i7 θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 22 Απριλίου στην Auto China 2026 στο Πεκίνο.