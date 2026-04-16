Τσακώθηκε με τον σύζυγό της και πέταξε από το μπαλκόνι 160.000 δολάρια!

Απίστευτο περιστατικό σε γειτονιά του Χονγκ Κονγκ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Τσακώθηκε Με Τον Άνδρα Της Και Πέταξε Από Μπαλκόνι 160.000$

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναίκα στο Χονγκ Κονγκ πέταξε 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της.
  • Περαστικοί συγκέντρωσαν τα χαρτονομίσματα των 1.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ πριν παρέμβουν οι αρχές.
  • Η γυναίκα βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση λόγω σοβαρής ασθένειας συγγενικού προσώπου.
  • Το τοπικό αστυνομικό τμήμα κάλεσε τους κατοίκους να παραδώσουν τα χρήματα που βρήκαν.
  • Προηγούμενα παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί στο Χονγκ Κονγκ και την Τσονγκτσίνγκ.

Μια γυναίκα στο Χονγκ Κονγκ που βγήκε εκτός εαυτού μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της, άρχισε να πετά δεκάδες χαρτονομίσματα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της. 

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυώροφο κτίριο στη Σαντού, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα περαστικοί να σπεύσουν να μαζέψουν τα χαρτονομίσματα των 1.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, πριν επέμβουν οι αρχές για να τα ανακτήσουν.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τη γυναίκα να πετά δεσμίδες από τα μοβ χαρτονομίσματα από το μπαλκόνι της.

 

Το προσωπικό διαχείρισης της πολυκατοικίας επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι κάτοικοι παρέδωσαν τα χαρτονομίσματα που βρήκαν, τα οποία ελέγχθηκαν και αποδείχθηκαν γνήσια. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα ανέφερε ότι η υπόθεση «έχει διευθετηθεί», καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να παραδώσουν όσα χρήματα συνέλεξαν. 

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ, το γραφείο της υποπεριφέρειας Zhuchi ανέφερε ότι η γυναίκα βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση λόγω σοβαρής ασθένειας συγγενικού της προσώπου. Μετά από υποστήριξη, η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε.

Εργαζόμενοι και κάτοικοι συνέλεξαν τα σκορπισμένα χρήματα και τα επέστρεψαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το συνολικό ποσό, με τις εκτιμήσεις ωστόσο να αναφέρουν ότι ξεπερνά τα 162.000 δολάρια.

Ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στην Τσονγκτσίνγκ, όταν δύο ύποπτοι για απάτη πέταξαν χρήματα από παράθυρο σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία. Όλα τα χρήματα ανακτήθηκαν.

Το Χονγκ Κονγκ είχε επίσης μια αντίστοιχη γνωστή υπόθεση το 2018, όταν ένας άνδρας, γνωστός ως «Coin Young Master», πέταξε εκατοντάδες χαρτονομίσματα από ταράτσα στη συνοικία Sham Shui Po, προκαλώντας συνωστισμό και αναστάτωση. Αργότερα καταδικάστηκε σε 10 ημέρες φυλάκισης με αναστολή ενός έτους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΝΑ
 |
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
 |
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
 |
ΤΣΑΚΩΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top