MasterChef: Τι θα δούμε την Πέμπτη 16 Απριλίου

Συντονιστείτε στις 21:00 στο Star

16.04.26 , 16:21 Κορυδαλλός: Έκρηξη σε συνεργείο με μοτοσικλέτες - Τραυματίστηκε εργαζόμενος
16.04.26 , 16:21 «Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
16.04.26 , 16:06 Π.Σόμπολος:Αποκαλύπτει για το νέο του βιβλίο και την εγκληματικότητα σήμερα
16.04.26 , 15:58 Αργοστόλι: 9 δικογραφίες σε βάρος του 26χρονου μέσα σε 5 χρόνια
16.04.26 , 15:44 MasterChef: Τι θα δούμε την Πέμπτη 16 Απριλίου
16.04.26 , 15:37 Μάρα Ζαχαρέα: Επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη
16.04.26 , 15:36 Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
16.04.26 , 15:20 Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
16.04.26 , 15:16 «Όταν παντρεύτηκα τη Γερμανού έλεγαν ότι το έκανα για να μου κάνει καριέρα»
16.04.26 , 15:05 Ετεοκλής για Λαμπρόπουλο: «Έδωσε την καλύτερη απάντηση για το Στούντιο 4»
16.04.26 , 14:54 «Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview
16.04.26 , 14:54 Αλέξανδρος Λυκουρέζος - Τζένη Οικονόμου: Δε μας προβληματίζει η ηλικία
16.04.26 , 14:34 Αργοστόλι: Ραγίζει καρδιές η μητέρα - «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ»
16.04.26 , 14:30 «Η είδηση είναι ότι το δίδυμο του Στούντιο 4 αλλάζει τηλεοπτική στέγη»
16.04.26 , 14:12 Άννα Βίσση: Ξεκίνησε η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πόσο κοστίζουν
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
Αργοστόλι: Ραγίζει καρδιές η μητέρα - «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ»
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση
Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Περισσότερα

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 16 Απριλίου, διεξάγεται η κρίσιμη Δοκιμασία Αποχώρησης στο MasterChef 10, με 16 διαγωνιζόμενους να διεκδικούν την παραμονή τους.
  • Ο Τάσος Παυλίδης και ο Ανδρέας Καλαντράνης είναι πρώτοι στην κατάταξη με 1800 βαθμούς, ενώ ο Σαμ Μπεκίρη είναι τελευταίος με 460.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τους βαθμούς τους για πλεονεκτήματα στη Δοκιμασία Αποχώρησης.
  • Η επετειακή χρονιά του MasterChef περιλαμβάνει δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, που θα ανταγωνίζονται για τον τίτλο και έπαθλα συνολικού ύψους 160.000€.
  • Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει 100.000€, με 70.000€ σε χρηματικό έπαθλο και 30.000€ σε εξοπλισμό κουζίνας.

Απόψε, Πέμπτη 16 Απριλίου, είναι η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της πιο απαιτητικής εβδομάδας μέχρι τώρα στον διαγωνισμό, της εβδομάδας «Thriller»! 

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν την εβδομάδα, όμως μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ανυφαντάκη έμειναν δεκαέξι και στο τέλος της βραδιάς θα μείνουν δεκαπέντε. Όλοι, με εξαίρεση τον Πέτρο Ελευθεριάδη, φορούν μαύρες ποδιές, γεγονός που σημαίνει πως παραμένουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης. 

Στην αποψινή Δοκιμασία Αποχώρησης όλοι καλούνται να μαγειρέψουν το πιάτο που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή τους στο MasterChef 10 και μια θέση στη φετινή τελική 15άδα! 

Τις προηγούμενες ημέρες, ανάλογα με την επίδοσή τους σε κάθε δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι συγκέντρωναν πολύτιμους βαθμούς, που διαμόρφωσαν την τελική κατάταξή τους στον πίνακα. Αυτή τη στιγμή πρώτοι στην κατάταξη είναι ο Τάσος Παυλίδης και ο Ανδρέας Καλαντράνης με 1800 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Φίλιπ Βάκος με 1700. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Χάρης Τζαν με 590 βαθμούς, ο Πάνος Τελάλης με 500 και ο Σαμ Μπεκίρη με 460. 

Όπως αποκάλυψαν στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 15/4) οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι παίκτες θα μπορέσουν απόψε να εξαργυρώσουν όλους τους βαθμούς που συγκέντρωσαν και να αποκτήσουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και μαγειρικά «όπλα» για τη Δοκιμασία Αποχώρησης. Με τις επιλογές, τις αποφάσεις και τη στρατηγική τους, θα προσπαθήσει ο καθένας να υπερασπιστεί όσο καλύτερα μπορεί τη θέση του στον διαγωνισμό. 

Ποιοι θα παίξουν στρατηγικά και έξυπνα για να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό και ποιος ή ποια δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10; 

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 16.4.26- επεισόδιο  MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:    


 

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.
Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια 

στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,
που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει 
ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας
Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Project Manager: Στέργιος Νένες
Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος 
Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς


Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα
Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας
Παραγωγός: Star
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

https://www.facebook.com/MasterChefGR/ 
https://twitter.com/masterchefgr 
https://www.instagram.com/masterchefgr/
https://www.tiktok.com/@masterchefgr                        
   
 

