Toyota Yaris Cross: Αυτό είναι το ανανεωμένο μοντέλο

Η Toyota προχώρησε σε μια κομψή και δυναμική ανανέωση, με επίκεντρο την επανασχεδίαση του εμπρός τμήματος, ώστε το νέο Yaris Cross να ξεχωρίζει στο αστικό τοπίο περισσότερο από ποτέ.Η νέα, χαρακτηριστική εμπρός μάσκα, με τολμηρό κυψελοειδές μοτίβο, είναι βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο για μια κομψή, σύγχρονη εμφάνιση. Το μαύρο κάτω τμήμα συνδυάζεται με τους έντονους θόλους των τροχών, διατηρώντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV.

Οι ανασχεδιασμένοι προβολείς LED ενισχύουν τη συνολική εντύπωση και περιλαμβάνουν ενσωματωμένα φώτα ημέρας στο βασικό εξοπλισμό. Παράλληλα, οι νέες ζάντες αλουμινίου στις ανώτερες εκδόσεις – 17 ιντσών στην έκδοση Mid+ και 18 ιντσών στην έκδοση High – αναδεικνύουν περαιτέρω την εμφάνιση.Επιπλέον, στην παλέτα προστίθενται δύο νέα χρώματα. Το πλούσιο και εντυπωσιακό Precious Bronze θα διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με την οροφή και τις κολώνες σε μαύρο. Επίσης, το εκφραστικό Celestite Grey (1Κ3), έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη επιλογή Shimmering Silver (1L0).

Στο εσωτερικό, η επένδυση των θυρών σε χρώμα πλατίνας δημιουργεί μία εικόνα εκλεπτυσμένης κομψότητας κατά την είσοδο στο όχημα, ενώ συνδυάζεται αρμονικά με τη λωρίδα σε χρώμα πλατίνας στον πίνακα οργάνων. Αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια επιτείνει την αίσθηση ενός ενιαίου και μοντέρνου εσωτερικού.Η έκδοση Style περιλαμβάνει πλέον το σπορ κάθισμα – με μεγαλύτερη άνεση και βελτιωμένη πλευρική στήριξη – που μέχρι πρότινος προοριζόταν αποκλειστικά για την έκδοση Elegant. Διαθέτει το ίδιο ένθετο σε χρώμα πλατίνας και ραφές τριών χρωμάτων σε αντίθεση, ενισχύοντας την εκλεπτυσμένη αίσθηση του εσωτερικού.

Η ψηφιακή εμπειρία χρήστη περιλαμβάνει το σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect με πλοήγηση μέσω cloud, καθώς και σύστημα φωνητικής αναγνώρισης με άμεση απόκριση και φωνητικό βοηθό. Η ασύρματη ενσωμάτωση smartphone για Apple CarPlay και Android Auto εξασφαλίζει εύκολη συνδεσιμότητα.

Στην έκδοση Elegant, τα καθίσματα διαθέτουν μερικώς δερμάτινη επένδυση με χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους και στις πλαϊνές ενισχύσεις. Στην έκδοση αυτή χρησιμοποιείται το νέο και προηγμένο υλικό SakuraTouch®, το οποίο ενσωματώνει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, αναβαθμίζοντας την αισθητική και μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή των υλικών έως και κατά 95% σε σύγκριση με το γνήσιο δέρμα.

Από την έκδοση Style και πάνω, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσθέτει μια επιπλέον πινελιά κομψότητας, ενώ ο ασύρματος φορτιστής αναβαθμίζει το επίπεδο άνεσης. Η πίσω πόρτα με ηλεκτρική λειτουργία διατίθεται επίσης ως βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Elegant. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν εξωτερικούς καθρέπτες με αυτόματη αναδίπλωση.

GR SPORT

Εμπνευσμένο από τις πολυάριθμες επιτυχίες της TOYOTA GAZOO Racing σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το Yaris Cross GR SPORT διαθέτει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς και νέα ρύθμιση ανάρτησης για βελτιωμένη απόκριση και απολαυστική συμπεριφορά.

Επιλογές FWD και AWD

Το σύστημα κίνησης Hybrid 130 αποτελεί την καρδιά της νέας γκάμας Yaris Cross και προσφέρεται με δυνατότητα επιλογής μεταξύ εμπρόσθιας κίνησης (FWD) και της έξυπνης τετρακίνησης AWD-i, για πρόσθετη ασφάλεια και σταθερότητα.Το σύστημα Hybrid 130 εντάχθηκε στη γκάμα του Yaris Cross το 2024, επιτυγχάνοντας ομαλή και δυναμική επιτάχυνση, υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων — τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει την υβριδική τεχνολογία της Toyota διάσημη. Με ισχύ 130 DIN hp (96 kW) και ροπή 185 Nm, προσφέρει επιτάχυνση 0‑100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται σε 99‑115 g/km και η κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται μεταξύ 4,4 και 5,1 l/100 km, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του συστήματος.

Το Hybrid 115 διατίθεται πλέον αποκλειστικά στην έκδοση Active & Active Plus, με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το σύστημα αποδίδει ισχύ 116 DIN hp (85 kW) και ροπή 141 Nm, με εκπομπές CO₂ 100107 g/km και κατανάλωση καυσίμου 4,44,7 l/100 km.Toyota Yaris Cross:

Τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Toyota T-Mate περιλαμβάνουν τις λειτουργίες Toyota Safety Sense, για μεγαλύτερη άνεση και ξεγνοιασιά. Στην τελευταία έκδοση, ένα φρένο υποστήριξης στάθμευσης περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Mid+ και άνω, ενώ τα οχήματα της έκδοσης High διαθέτουν επιπλέον σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitor). Η ανανεωμένη γκάμα του Yaris Cross, στις εκδόσεις Active, Active Plus, Style, Elegant και GR SPORT, θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία αργότερα μέσα στο έτος.