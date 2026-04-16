Επίθεση χάκερς στην Booking - Ανησυχία για διαρροή προσωπικών δεδομένων

Επίθεση από χάκερς δέχθηκε η γνωστή ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking και υπάρχει κίνδυνος να έχουν χακαριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια χρηστών του διαδικτύου. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, αφού διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα.

Συναγερμός έχει σημάνει για τους πελάτες της πλατφόρμας Booking, μετα την παραβίαση δεδομένων από χάκερς που απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία.

Η γνωστή ταξιδιωτική πλατφόρμα με ανακοίνωση της, ενημερώνει για την επίθεση, ενώ αρκετοί χρήστες έλαβαν προσωπικό email.

«Πρόσφατα παρατηρήσαμε ύποπτη δραστηριότητα που επηρεάζει ορισμένες κρατήσεις των επισκεπτών μας. Αυτό μπορεί να έχει οδηγήσει σε πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων στα στοιχεία των μελών μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

«Αποσκοπούν να πάρουν τα στοιχεία σε πρώτη φάση, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν είτε οι ίδιοι είτε να τα διαθέσουν σε κάποιους άλλους. Περιμένουν, προσδοκούν ότι κάποιοι από τα θύματά τους, αποδέκτες των μηνυμάτων, θα τσιμπήσουν στη συνέχεια και οι οικονομικά στοιχεία», σχολίασε ο αντιστράτηγος ε.α. και πρώην Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Γιώργος Παπαπροδρόμου.

«Αλλάξτε τους κωδικούς σας», προτρέπει η Booking

Οι χάκερς φαίνεται να έχουν αποκτήσει πληροφορίες ακόμα και για κρατήσεις χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ η εταιρεία καλεί τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αλλάξουν τους κωδικούς τους.

H Booking.com είναι μια από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες παγκοσμίως, διαθέτει περισσότερα από 30.000.000 καταλύματα και εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία, αν και έχει ενημερώσει για την κυβερνοεπίθεση, δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πόσοι είναι οι λογαριασμοί που επηρεάστηκαν. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, οι χάκερς δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία.

