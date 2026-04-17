Klavdia: «Ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη εναντίον μου»

Η Klavdia μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, όπου και αναφέρθηκε τόσο στη Eurovision όσο και σε πρόσφατα δημοσιεύματα που την είχαν φέρει στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Αρχικά, η τραγουδίστρια, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision, ρωτήθηκε για τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας και δεν έκρυψε την εκτίμησή της, λέγοντας: «Ο Αkylas πιστεύω ότι θα τα πάει τέλεια. Είναι καταπληκτικός». Με τη δήλωσή της αυτή, εξέφρασε τη στήριξή της και την αισιοδοξία της για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Στη συνέχεια, η Klavdia κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούσαν δικαστική διαμάχη με πρώην σύντροφό της, καθώς και τη διαρροή προσωπικών της στιγμών στο διαδίκτυο. Η ίδια θέλησε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, βάζοντας τέλος στη φημολογία και δίνοντας τη δική της εκδοχή για όσα ειπώθηκαν.

«Αυτό το θέμα για μένα έχει λήξει. Δικαστικά είναι υπέρ μου. Από εκεί και πέρα, ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη εναντίον μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά για την ίδια, τουλάχιστον σε νομικό επίπεδο.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το όνομα του OGE ενεπλάκη λανθασμένα σε όλη αυτή την υπόθεση, κάτι που όπως είπε την ενόχλησε ιδιαίτερα. «Το πιο δυσάρεστο είναι ότι ενεπλάκη το όνομα του OGE χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή του ανθρώπου αυτού», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία σχέση ή σύνδεση του συγκεκριμένου προσώπου με την υπόθεση, όπως είχε γραφτεί σε ορισμένα δημοσιεύματα.

Η Klavdia, μιλώντας με ηρεμία αλλά και σαφήνεια, προσπάθησε να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από το θέμα, επισημαίνοντας πως για την ίδια η δικαστική εξέλιξη έχει ήδη δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να δείξει τη στήριξή της στον φετινό εκπρόσωπο της Eurovision, κρατώντας θετική στάση απέναντι στη φετινή ελληνική συμμετοχή.

