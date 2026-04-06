Oge: «Δεν είμαι εγώ ο παραγωγός. Είμαστε στο πλευρό της Klavdia»

Η αλήθεια πίσω από τις φήμες και η δημόσια δήλωση

Klavdia - Oge
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Oge διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τις νομικές υποθέσεις που αφορούν την Klavdia.
  • Η Klavdia φέρεται να έχει ζητήσει τη διαγραφή προσωπικού υλικού που σχετίζεται με πρώην σύντροφό της.
  • Ο Oge δήλωσε ότι η κατάσταση αφορά άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της Klavdia και ότι είναι στο πλευρό της.
  • Η Klavdia και ο Oge έχουν χωρίσει, διατηρώντας αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.
  • Η υπόθεση έχει νομικές προεκτάσεις και παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Έντονες συζητήσεις και πλήθος φημών έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες γύρω από την Klavdia και τον πρώην σύντροφό της, Oge, δημιουργώντας ένα θολό τοπίο γύρω από την προσωπική ζωή της τραγουδίστριας και πιθανές νομικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφόρησαν, υπήρξαν αναφορές πως ο μουσικός παραγωγός φέρεται να είχε στην κατοχή του προσωπικό υλικό που αφορά την καλλιτέχνιδα, με την οποία στο παρελθόν διατηρούσαν σχέση. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες ήθελαν την Klavdia να έχει ζητήσει τη διαγραφή του υλικού, παρουσία τρίτου προσώπου, ενώ από την άλλη πλευρά έγινε λόγος για νομικές κινήσεις και ασφαλιστικά μέτρα, με τον Oge να υποστηρίζει πως έχει δεχθεί απειλές και πιέσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης και φημολογίας, ο Oge αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθάρισε τη θέση του, τονίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή: «Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε ορισμένα sites, σε σχέση με δικαστικά ζητήματα που αφορούν την Klavdia, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής: Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν με αφορά με κανέναν τρόπο. Παρακαλώ να μην γίνεται οποιαδήποτε χρήση του ονόματός μου σε συνδυασμό με το εν λόγω θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις».

Στη συνέχεια, ο ίδιος διευκρίνισε ότι, παρότι υπάρχει όντως ένα θέμα που απασχολεί την τραγουδίστρια, αυτό δεν σχετίζεται με τον ίδιο, αλλά με πρόσωπο από το παρελθόν της: «Πρόκειται για ένα θέμα που πράγματι υφίσταται, ωστόσο δεν αφορά εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της. Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο πλευρό της Klavdia. Πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της».

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τις πληροφορίες να διασταυρώνονται και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να προσπαθούν να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή από τη δημόσια έκθεση.

Το μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο φαίνεται να έχει ήδη πάρει τη νομική οδό.

Η Klavdia και ο Oge πριν από λίγους μήνες πήραν πλέον χωριστούς δρόμους, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι».

Η τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον χωρισμό τους, τονίζοντας πως παρά το τέλος της σχέσης τους, διατηρούν αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια, Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Eίναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», ανέφερε η Klavdia, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ή πότε πήραν αυτή την απόφαση.

 

