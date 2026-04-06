Έγινε δότης μυελού των οστών και έσωσε την 11χρονη κόρη του!

Ο αγώνας ζωής της Κατερίνας σε Ελλάδα και Ιταλία

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα
Μια συγκινητική ιστορία ελπίδας, με πρωταγωνιστές έναν πατέρα και την μόλις 11 ετών κόρη του, φέρνει στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η μικρή Κατερίνα, η οποία πάσχει από σπάνια ασθένεια, βρήκε νικήτρια με τη βοήθεια του μπαμπά της, ο οποίος έγινε δότης μυελού τον οστών για εκείνη. Το κοριτσάκι, αναρρώνοντας στην αγκαλιά των δικών του, στέλνει μήνυμα αγάπης σε όλα τα παιδιά του κόσμου.

«Καλό Πάσχα. Και υγεία και να είναι όλα τα παιδιά στον κόσμο καλά», λέει η μικρή Κατερίνα.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια μάχης της, η μόλις 11 ετών Κατερίνα μπορεί και πάλι να ονειρεύεται. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια στα νοσοκομεία, η μεταμόσχευση μυελού των οστών με δότη τον... αγαπημένο της μπαμπά δείχνει να πηγαίνει καλά.

«Έδωσα στην κόρη μου το φιλί της ζωής»

«Είχαν αρχίσει αρχίσει οι μέρες να πλησιάζουν οπότε λέω τ' αφήνω πάνω σου Χριστέ μου και μπήκε ο γιατρός μέσα και μου λέει τα λευκά είναι 120. Έδωσα δώρο ζωής, ναι το φιλί ζωής...», λέει ο κ. Ηλίας, πατέρας της 11χρονης. 

«Η πρώτη μεταμόσχευση απέτυχε με τον γιό μου  και τότε μπήκε στο προσκήνιο ο πατέρας, ήταν τελείως διαφορετικό το γονίδιό του....ο άντρας μου συνεχώς προσευχόταν....», προσθέτει με τη σειρά της η μαμά του κοριτσιού. 

Η μικρή Κατερίνα, μετά από μακρά νοσηλεία στην Ελλάδα, από πέρυσι το καλοκαίρι νοσηλευόταν στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Βατικανού. Εκεί όπου οι γιατροί έδωσαν δεύτερη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Ο χρόνος μέχρι να βρεθεί συμβατός δότης μετρούσε αντίστροφα... Μέχρι που ο γιατρός αποφάσισε να ποντάρει στον πατέρα του παιδιού, παρακάμπτοντας το πρωτόκολλο.  

«Ηλικιακά δεν ταίριαζα, βγήκε το γονιδίωμα 6 στα 10 και ο μυελός ότι ταιριάζει ώστε να δουλέψει ο μυελός της Κατερίνας και αυτό ήταν θαύμα», υπογραμμίζει ο περιχαρής μπαμπάς. 

«Σε 40 εκατομμύρια δεν βρέθηκε κανείς και όταν ήρθαμε στο εξειδικευμένο νοσοκομείο στο Βατικανό με τη λοίμωξη πάλι δεν βρέθηκε δότης..... Όλοι βοηθήσανε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε πηγή το εξαντλήσαμε και δεν βρέθηκε τίποτα. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα χάσω το παιδί μου», καταλήγει η μητέρα της. 

