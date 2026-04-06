Παπακώστα: «Ζητώ άρση της ασυλίας μου, δε θα συμμετάσχω στις εκλογές»

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή», υποστηρίζει η βουλευτής Τρικάλων

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπακώστα ζητά άρση της βουλευτικής της ασυλίας για να διερευνηθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες και χαρακτηρίζει τις κατηγορίες άδικες.
  • Η βουλευτής αποφάσισε να μην είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές λόγω της σκιάς ποινικής απαξίας γύρω από το όνομά της.
  • Η υπόθεση αφορά την προσπάθεια βοήθειας σε βιοπαλαιστή για επιδότηση που δεν χορηγήθηκε ποτέ.
  • Η Παπακώστα εκφράζει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητά ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σαφές μήνυμα υπεράσπισης της πολιτικής της στάσης, αλλά και προσωπικής ευθύνης, στέλνει η Κατερίνα Παπακώστα, με αφορμή την εμπλοκή του ονόματός της στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες, χαρακτηρίζοντας τις σε βάρος της αιτιάσεις «άδικες και αβάσιμες».

Την ίδια ώρα, ζητά η ίδια την άρση της βουλευτικής της ασυλίας, προκειμένου – όπως τονίζει – να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη, χωρίς κανένα θεσμικό εμπόδιο. Η στάση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με την ίδια, στην ανάγκη διαφάνειας και πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παράλληλα, γνωστοποιεί την απόφασή της να μην είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εκλογές, σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει – όπως αναφέρει – «σκιά ποινικής απαξίας» γύρω από το όνομά της.

Αναλυτικά η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα

Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.

Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο οπεκεπε δεν του χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση.

Διάβασα στην δικογραφία, που με αφορά, ότι ΕΓΓΡΑΦΟ της ΑΑΔΕ αναφέρει: από τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στις 3-3-21 για το έτος ενίσχυσης 2020 προκύπτει ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις για τα επόμενα έτη 2021-2024.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, δεν τον βοήθησε, ούτε είχε κάποια επίπτωση για τα έτη 2021-2024!

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την άρση της ασυλίας μου.

Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου .

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας.

 

