MasterChef: Νιώθω πάρα πολύ αδικημένος. Δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση

Η ατμόσφαιρα στο MasterChef ήταν ηλεκτρισμένη. Οι παίκτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δοκιμασία αποχώρησης που έβαλε σε δοκιμασία όχι μόνο τις μαγειρικές τους δεξιότητες, αλλά και την ψυχολογική τους αντοχή.

Οι τρεις τελευταίοι της κατάταξης Νίκος, Γιώργος και Γιάννης κλήθηκαν να δημιουργήσουν το δικό τους πιάτο σε μόλις 45 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που χρειάζονταν για να επιλέξουν υλικά από την αποθήκη. Η απότομη ανακοίνωση της δοκιμασίας αιφνιδίασε τους παίκτες.

Οι τρεις τελευταίοι της κατάταξης μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση

«Νιώθω πάρα πολύ αδικημένος από όλη αυτή την κατάταξη ρε φίλε. Νιώθω πολύ αδικημένος. Δεν αξίζει να είμαι και σε αυτή τη θέση», είπε ο Γιώργος στο cue του.

«Ε, πάμε να τον ανεβάσουμε λίγο. Ο άλλος έχει... Δεν έχει καθόλου ψυχολογία. Τζορτζ, ανέβα ρε», πρόσθεσε ο Πέτρος από τον εξώστη.

«Το να ματσάρεις με τους καλύτερους ή θα χάσεις ή θα κερδίσεις. Δηλαδή θα αισθανόσουν καλύτερα ας πούμε αν ήσουν πρώτος και είχες ματσαριστεί με όλους τους θεωρητικά αδύναμους;», σχολίασε από την πλευρά του ο Τάσος βλέποντας την ψυχολογία του Γιώργου.

«Ο Γιώργος είναι λίγο ξενερωμένος. Στην τελευταία δοκιμασία ξαναμαγείρευε. Σήμερα ξαναβάζει δεύτερη φορά τη μαύρη ποδιά. Όταν αγωνίζεσαι συνέχεια με δύσκολους παίκτες, δεν είναι και τόσο εύκολο να φέρεις πόντους. Μιλώντας και ατομικά και στον Γιώργο και εμένα προσωπικά, δεν είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει», συμπλήρωσε ο Χάρης.

Η πίεση ήταν έντονη, καθώς οι παίκτες ήξεραν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν όλα τα όπλα της μαγειρικής τους φαρέτρας για να παραμείνουν στον διαγωνισμό.



«Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής. Ό,τι όπλο έχετε, ό,τι κρυφό χαρτί, όλα τα όπλα της μαγειρικής σας φαρέτρας να τα βγάλετε στην επιφάνεια. Να κάνετε το πιάτο το οποίο θα σας κρατήσει ζωντανούς στον διαγωνισμό. Δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη δοκιμασία αποχώρησης σταθερά. Το πιάτο που καλείστε να κάνετε είναι αυτό που εσείς θα επιλέξετε», είπε ο Λεωνίδας Κουσόπουλος λίγο πριν ξεκινήσει η δοκιμασία αποχώρησης.



«Σήμερα έχω να αντιμετωπίσω δύο από τους καλύτερους μάγειρες του διαγωνισμού. Θα υποστηρίξω το πιάτο μου και ο καλύτερος ας κερδίσει», τόνισε ο Νίκος από την πλευρά του.

Η αποθήκη ήταν ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια της μαγειρικής, παρέχοντας στους παίκτες όλα τα υλικά που θα χρειάζονταν για να δημιουργήσουν το τελειότερο πιάτο.

Το τελικό αποτέλεσμα

Στα 45 λεπτά της δοκιμασίας, κάθε παίκτης πάλεψε με την ώρα και το άγχος, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πιάτο που θα έπειθε τους κριτές και θα του εξασφάλιζε τη συνέχεια στο διαγωνισμό.

Η ψυχολογία, η στρατηγική και η δημιουργικότητα συνυπήρξαν, κάνοντας τη δοκιμασία μια από τις πιο έντονες της σεζόν.

Η αποχώρηση θα καθορίσει ποιος θα παραμείνει στον δρόμο για τον τίτλο, και ποιος θα δει την πόρτα της κουζίνας του MasterChef να κλείνει για πάντα.



Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

