MasterChef: Το πιάτο που ξεχώρισε στη δοκιμασία αποχώρησης!

Η αγωνία κορυφώνεται πριν ανακοινωθεί η αποχώρηση

Η τελευταία δοκιμασία αποχώρησης του MasterChef έφερε τους τρεις τελευταίους της κατάταξης Νίκο, Γιάννη και Γιώργο μπροστά σε μια πρόκληση υψηλής έντασης. 

Σαράντα πέντε λεπτά, μαζί με το χρόνο επιλογής υλικών από την αποθήκη, ήταν αρκετά για να δοκιμάσουν τις μαγειρικές και ψυχολογικές τους αντοχές.

Μια εβδομάδα θρίλερ

Όπως παραδέχτηκε ο Πέτρος η εβδομάδα ήταν «θρίλερ», με απρόβλεπτες δοκιμασίες που αιφνιδίασαν τους διαγωνιζόμενους: «Σίγουρα είναι εβδομάδα θρίλερ. Εμένα δε μ' αρέσουν κιόλας αυτές οι ταινίες, οπότε δεν περνάμε πολύ καλά σήμερα», είπε ο Πέτρος.

Παρά τη δυσκολία, και οι τρεις κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα πιάτα τους, κερδίζοντας τα συγχαρητήρια των κριτών.
Ο Λεωνίδας Κουσόπουλος επαίνεσε την προσπάθεια όλων, τονίζοντας ότι οι ιστορίες πίσω από τα πιάτα του Γιώργου και του Γιάννη ήταν παρόμοιες, καθώς επαναλάμβαναν πιάτα που είχαν ξαναδοκιμάσει, αλλά με βελτιώσεις.

«Ιδιαίτερη διαφορετική εβδομάδα και φάνηκε πως η πρώτη μέρα αυτής σας έπιασε απροετοίμαστους. Σαράντα πέντε λεπτά μαγειρικής μαζί με την αποθήκη τροφίμων. Παρ' όλα αυτά και οι τρεις καταφέρατε να ολοκληρώσετε το ζητούμενο. Συγχαρητήρια και στους τρεις! Μπράβο Γιώργο! Μπράβο Γιάννη! Μπράβο Νίκο! Οι ιστορίες του Γιώργου και του Γιάννη μοιάζουν γιατί μαγειρέψατε πιάτα που έχετε ξανακάνει στο διαγωνισμό βελτιωμένα», είπε ο σεφ. 

Ο Νίκος, όμως, ξεχώρισε: «Έβγαλε έναν άσο από το μανίκι. Έφτιαξε ένα πιάτο που αγαπάει πολύ, που το πιστεύει, το έχει ξαναδουλέψει», σημείωσε ο Λεωνίδας.

Το πιάτο του Νίκου που ξεχώρισε

Το πιάτο του Νίκου χαρακτηρίστηκε «όμορφο, δουλεμένο και πολύ συγκεκριμένο», ενώ η χρήση λίγων υλικών δεν έπαιξε αρνητικό ρόλο: «Ήθελα να παίξω με αυτά τα στοιχεία στο πιάτο μου», δήλωσε ο Νίκος. «Το ήξερα το πιάτο αυτό και είχα στο μυαλό μου κάποια στιγμή να το δουλέψω. Από τη στιγμή που ήρθαν τα σαράντα πέντε λεπτά είπα έλα, θα το παίξω και ό,τι γίνει γιατί ξέρω εμένα και το πιάτο.»

Ο Νίκος είχε το καλύτερο πιάτο
Ο Νίκος παραδέχτηκε ότι πιέστηκε και λίγα λεπτά αργότερα δήλωσε: «Είναι ένα ξύπνημα μεγάλο αυτό που έγινε σήμερα. Απλά στον εαυτό μου θα πω ότι πρέπει να μπαίνει μέσα και να δίνει το εκατό το εκατό. Αυτό».


