Ασυμβίβαστο: «Λειψό» από τη στιγμή που ο υπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος

Δεν εκτονώθηκε το κλίμα έντασης στους βουλευτές της ΝΔ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού για να αλλάξει την ατζέντα και να απομακρύνει τη συζήτηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η πρόταση απαιτεί Συνταγματική Αναθεώρηση και ευρύτερη συναίνεση.
  • Ο υπουργός που εκλέγεται πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή, με τον πρώτο επιλαχόντα να αναλαμβάνει.
  • Το νέο μοντέλο δημιουργεί δύο ισχυρά πολιτικά γραφεία στην ίδια περιφέρεια, προκαλώντας ανησυχίες.
  • Η ένταση στους βουλευτές της ΝΔ παραμένει, με πιθανές εκπλήξεις στις ψηφοφορίες μετά το Πάσχα.

Στους λόγους για τους οποίους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, αναφέρθηκε ο πολιτικός σχολιαστής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.     

Όπως επισήμανε, είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός επιζητούσε μια αλλαγή ατζέντας, ώστε να φύγει η συζήτηση από τους διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε σε κάτι που αφορά το μέλλον και τις εκλογές μετά από αυτές του 2027. Προφανώς,  αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης απαιτεί Συνταγματική Αναθεώρηση και ευρύτερη συναίνεση. 

Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές»

Τι ακριβώς όμως λέει;  Αν υποθέσουμε ότι ο βουλευτής Χ εκλέγεται στις εκλογές του 2023 και μετά υπουργοποιείται, πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή και να μείνει μόνο υπουργός. Άρα, υπουργός γίνεται ο πρώτος επιλαχών. 

Αν υποθέσουμε όμως ότι στη συνέχεια,  στο μέσον της κυβερνητικής θητείας, ο Χ παύεται από υπουργός, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή και ο επιλαχών παραιτείται. Επίσης, ακόμα και αν δεν παραιτηθεί από υπουργός, στις επόμενες εκλογές μπορεί να είναι ξανά κανονικά υποψήφιος. 

Αυτό το μοντέλο όμως δε λύνει ακριβώς το πρόβλημα, γιατί πλέον σε μια περιφέρεια θα έχεις δύο ισχυρά πολιτικά γραφεία: Και αυτό του υπουργού που θα είναι ξανά υποψήφιος και αυτό του επιλαχόντος βουλευτή που «παίζει μπάλα».

Δεν εκτονώθηκε το κλίμα έντασης στους βουλευτές της ΝΔ 

Με όλα αυτά πάντως η  ένταση στους βουλευτές της ΝΔ ουδ΄’ολωνς εκτονώθηκε, ίσως και να επιδεινώθηκε.

«Καζάνι που βράζει» η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Γι' αυτό και κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας στην Ολομέλεια μετά το Πάσχα.
 

