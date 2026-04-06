Ασυμβίβαστο: «Λειψό» από τη στιγμή που ο υπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος

Στους λόγους για τους οποίους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, αναφέρθηκε ο πολιτικός σχολιαστής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε, είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός επιζητούσε μια αλλαγή ατζέντας, ώστε να φύγει η συζήτηση από τους διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε σε κάτι που αφορά το μέλλον και τις εκλογές μετά από αυτές του 2027. Προφανώς, αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης απαιτεί Συνταγματική Αναθεώρηση και ευρύτερη συναίνεση.

Τι ακριβώς όμως λέει; Αν υποθέσουμε ότι ο βουλευτής Χ εκλέγεται στις εκλογές του 2023 και μετά υπουργοποιείται, πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή και να μείνει μόνο υπουργός. Άρα, υπουργός γίνεται ο πρώτος επιλαχών.

Αν υποθέσουμε όμως ότι στη συνέχεια, στο μέσον της κυβερνητικής θητείας, ο Χ παύεται από υπουργός, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή και ο επιλαχών παραιτείται. Επίσης, ακόμα και αν δεν παραιτηθεί από υπουργός, στις επόμενες εκλογές μπορεί να είναι ξανά κανονικά υποψήφιος.

Αυτό το μοντέλο όμως δε λύνει ακριβώς το πρόβλημα, γιατί πλέον σε μια περιφέρεια θα έχεις δύο ισχυρά πολιτικά γραφεία: Και αυτό του υπουργού που θα είναι ξανά υποψήφιος και αυτό του επιλαχόντος βουλευτή που «παίζει μπάλα».

Δεν εκτονώθηκε το κλίμα έντασης στους βουλευτές της ΝΔ

Με όλα αυτά πάντως η ένταση στους βουλευτές της ΝΔ ουδ΄’ολωνς εκτονώθηκε, ίσως και να επιδεινώθηκε.

Γι' αυτό και κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας στην Ολομέλεια μετά το Πάσχα.

