Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge

Μάγεψε το Ηρώδειο με τη φωνή της

Δείτε όσα είπε η Klavdia στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού
Η Klavdia εντυπωσίασε ξανά. Το νεαρό κορίτσι άφησε άναυδους τους παρευρισκόμενους όταν ανέβηκε στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, συμμετέχοντας στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή. Η σαγηνευτική της φωνή κυριάρχησε στο φινάλε της βραδιάς, όταν ερμήνευσε το «Τραγούδι της Ειρήνης» του Αριστοφάνη, τον οποίο και υποδύθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η Klavdia εμφανίστηκε στο Ηρώδειο συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, τον ράπερ Oge, και τράβηξε όλα τα βλέμματα με την κομψή της εμφάνιση. Φόρεσε μια εντυπωσιακή κίτρινη one-shoulder δημιουργία, που ανέδειξε υπέροχα τα χρώματα και τα χαρακτηριστικά της.

Δες την εμφάνιση της Klavdia:

Klavdia-Σταμάτης Κραουνάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge

Klavdia / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
 

Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge

O Oge θαυμάζει τη σύντροφό του στη σκηνή του Ηρωδείου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
 

Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge

Klavdia-Oge/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
 
