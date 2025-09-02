Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge

Δείτε όσα είπε η Klavdia στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού

Η Klavdia εντυπωσίασε ξανά. Το νεαρό κορίτσι άφησε άναυδους τους παρευρισκόμενους όταν ανέβηκε στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, συμμετέχοντας στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή. Η σαγηνευτική της φωνή κυριάρχησε στο φινάλε της βραδιάς, όταν ερμήνευσε το «Τραγούδι της Ειρήνης» του Αριστοφάνη, τον οποίο και υποδύθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η Klavdia εμφανίστηκε στο Ηρώδειο συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, τον ράπερ Oge, και τράβηξε όλα τα βλέμματα με την κομψή της εμφάνιση. Φόρεσε μια εντυπωσιακή κίτρινη one-shoulder δημιουργία, που ανέδειξε υπέροχα τα χρώματα και τα χαρακτηριστικά της.

Δες την εμφάνιση της Klavdia:

