Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Λυκούδη

Η ανάρτησή της στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 11:04 Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού από τη σύντροφό του
16.01.26 , 11:02 Geely EX5: Η νέα τιμή που σε προσκαλεί
16.01.26 , 10:50 MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά
16.01.26 , 10:27 Ξενοδοχείο στη Σελήνη ως το 2032- Ξεκίνησαν οι κρατήσεις με 1 εκατ. δολάρια
16.01.26 , 10:25 VW επαγγελματικά οχήματα: Iστορικό ρεκόρ για το Multivan
16.01.26 , 10:21 Σαρωτικές αλλαγές στο MasterChef: Δύο σπίτια και ομαδική αποχώρηση!
16.01.26 , 10:20 Η Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε
16.01.26 , 10:09 Η premium ηλεκτρική πρόταση της Zeekr συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης
16.01.26 , 10:08 Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ
16.01.26 , 10:07 Παπανώτας για Μαγγίρα: «Δεν είπα ότι ήταν άλουστη, είπα ότι φαίνεται»
16.01.26 , 09:59 Είδαμε το «Σλάντεκ», ένα πολιτικό δράμα-γροθιά στο στομάχι
16.01.26 , 09:53 Tα δύο μεγάλα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό
16.01.26 , 09:36 Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
16.01.26 , 09:35 Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »
16.01.26 , 09:24 Θεσσαλονίκη: 24χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 οχήματα
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Τραγική κατάληξη στο Μαρούσι: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παναγιώταρου: Η Αμηχανία Σε Ερώτηση Για Τον Σύντροφό Της/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πρόσφατα επέστρεψε από το Ντουμπάι, όπου και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη να απουσιάζει από το πλευρό της.

παναγιωταρου

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - Αλέξανδρος Λυκούδης

Πιο λαμπερή και σέξι από ποτέ, η γνωστή Influencer - επιχειρηματίας διασκέδασε στα γενέθλιά της ποζάροντας χαμογελαστή, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της, ενώ αίσθηση έκανε σε όλους το γεγονός ότι ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Λυκούδης, έλειπε από το πάρτι της.

 

παναγιωταρου

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποκαλυπτική στο πάρτι γενεθλίων της στο Ντουμπάι

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να έχουν επιλέξει χωριστούς δρόμους και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου θέλησε χθες να το επιβεβαιώσει.

Μέσα από ένα Q&A που πραγματοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον γνωστό δικηγόρο.

Η Influencer - επιχειρηματίας αποφάσισε να δώσει τις δικές της απαντήσεις και ανάμεσα σε άλλες ερωτήσεις, ξεχώρισε εκείνη για την προσωπική της ζωή και για το αν είναι σε σχέση αυτή τη περίοδο. «Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση», απάντησε χαρακτηριστικά.

παναγιωταρου

«Δεν έχω υπάρξει στενοχωρημένη. Έχω υπάρξει πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό να μην γίνονται υποθέσεις γύρω από την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου που δεν την προβάλλει πλέον. Δεν αφορά και τον κόσμο νομίζω αυτό, βαριέται με τέτοιου είδους θέματα», είχε απαντήσει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε δηλώσεις της στο «Πρωινό» του ANT1.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top