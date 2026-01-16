Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Λυκούδη

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πρόσφατα επέστρεψε από το Ντουμπάι, όπου και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη να απουσιάζει από το πλευρό της.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - Αλέξανδρος Λυκούδης

Πιο λαμπερή και σέξι από ποτέ, η γνωστή Influencer - επιχειρηματίας διασκέδασε στα γενέθλιά της ποζάροντας χαμογελαστή, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της, ενώ αίσθηση έκανε σε όλους το γεγονός ότι ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Λυκούδης, έλειπε από το πάρτι της.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να έχουν επιλέξει χωριστούς δρόμους και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου θέλησε χθες να το επιβεβαιώσει.

Μέσα από ένα Q&A που πραγματοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον γνωστό δικηγόρο.

Η Influencer - επιχειρηματίας αποφάσισε να δώσει τις δικές της απαντήσεις και ανάμεσα σε άλλες ερωτήσεις, ξεχώρισε εκείνη για την προσωπική της ζωή και για το αν είναι σε σχέση αυτή τη περίοδο. «Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση», απάντησε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω υπάρξει στενοχωρημένη. Έχω υπάρξει πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό να μην γίνονται υποθέσεις γύρω από την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου που δεν την προβάλλει πλέον. Δεν αφορά και τον κόσμο νομίζω αυτό, βαριέται με τέτοιου είδους θέματα», είχε απαντήσει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε δηλώσεις της στο «Πρωινό» του ANT1.