Μια νέα και ιδιαίτερα απαιτητική εμπειρία αποφάσισε να προσθέσει στις αθλητικές της δραστηριότητες η Κλέλια Ανδριολάτου. Η όμορφη και ταλαντούχα πρωταγωνίστρια του Maestro συμμετείχε, για πρώτη φορά, σε αγώνα τριάθλου. Μάλιστα, επέλεξε να δοκιμάσει τις αντοχές της σε έναν τόπο που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Το τρίαθλο πραγματοποιήθηκε στο Κατάκολο, τον τόπο καταγωγής της, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη συμμετοχή ακόμη πιο ιδιαίτερη για την ίδια. Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες από την αθλητική της προσπάθεια, αλλά και στιγμιότυπα από την περιοχή, η οποία συνδέεται με πολλές παιδικές και οικογενειακές της αναμνήσεις.

Χαμογελαστή και εμφανώς ικανοποιημένη από την προσπάθειά της, η ηθοποιός πόζαρε με το μαγιό της για φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ίδια, δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί σε αγαπημένα σημεία του τόπου της, ενός τόπου που γνωρίζει καλά και στον οποίο έχει περάσει αρκετά καλοκαίρια της ζωής της.

Δες τις φωτογραφίες: