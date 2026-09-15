Στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία τα 78α Βραβεία Emmy και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε με απαράμιλλη λάμψη και διαχρονική κομψότητα.

Zendaya, Φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Phil McCarten

Zendaya

H Zendaya περπάτησε στο Κόκκινο Χαλί, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα prada καλυμμένη με εκατοντάδες αστραφτερούς κρυστάλλους που έπεφταν σαν σταγόνες. H στιλιστικές της επιλογές έδεσαν αρμονικά με το κοντό pixie κούρεμα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό look της Halle Berry.

Zendaya, Φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Phil McCarten



Την πινελιά στην εντυπωσιακή της εμφάνιση έδωσαν τα δαχτυλίδια με πέρλες και διαμάντια από τον διάσημο ιαπωνικό οίκο Mikimoto.

Άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ήταν αυτή της Julia Garner Κέρδισε το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε Limited/Ανθολογική Σειρά ή Ταινία για την καθηλωτική της ερμηνεία στο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix, The Beast in Me.

Zendaya, Φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Phil McCarten



Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Red Carpet με custom τουαλέτα του οίκου Gucci σμαραγδί χρώματος από βελούδο. Προσεγμένα ήταν και τα μαλλιά της τα οποία είχε μαζέψει σε ένα κομψό updo.

Selena Gomez/ AP Photo/Jordan Strauss

Selena Gomez

Άλλη μία κομψή και καλοντυμένη κυρία στα βραβεία ήταν και η Selena Gomez ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Κωμικής Σειράς ως executive producer για το Only Murders in the Building.

Selena Gomez/ AP Photo/Jordan Strauss



Η ηθοποιός εμφανίστηκε με custom χρυσή τουαλέτα Louis Vuitton, η οποία ήταν κεντημένη στο χέρι με χιλιάδες μικροσκοπικές παγιέτες ενώ είχε διακριτικά και cut-outs στη μέση. Την τελική πινελιά στο λουκ της έδωσαν τα διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα ασορτί βραχιόλι από τον οίκο Tiffany & Co.

Selena Gomez/ AP Photo/Jordan Strauss



Τα βλέμματα στα Βραβεία Emmy 2026, μαγνήτισε και η Nicole Kidman. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με τουαλέτα από ασημένιο μεταλλικό ύφασμα που έλαμπε κάτω από τα φώτα του οίκου Balenciaga. Την εμφάνισή της απογείωσαν τα vintage διαμαντένια σκουλαρίκια-σταγόνες από τον οίκο Cartier.

Louisa Jacobson, AP Photo/Jordan Strauss

Louisa Jacobson

Η Louisa Jacobson, δεν επέλεξε φόρεμα ή φούστα αλλά power suit, δημιουργία του Tom Ford, της Louisa Jacobson.

Louisa Jacobson, AP Photo/Jordan Strauss



Sarah Pidgeon, φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: από Mark J. Terrill



Sarah Pidgeon

Στο κόκκινο χαλί με ρομαντική και σύγχρονη τουαλέτα σε ροζ-κουφετί χρώμα, διακοσμημένη με λεπτομέρειες από δαντέλα, που αναδείκνυε απόλυτα το φρέσκο και κομψό στυλ της.