Στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία τα 78α Βραβεία Emmy και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε με απαράμιλλη λάμψη και διαχρονική κομψότητα.
Zendaya
H Zendaya περπάτησε στο Κόκκινο Χαλί, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα prada καλυμμένη με εκατοντάδες αστραφτερούς κρυστάλλους που έπεφταν σαν σταγόνες. H στιλιστικές της επιλογές έδεσαν αρμονικά με το κοντό pixie κούρεμα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό look της Halle Berry.
Την πινελιά στην εντυπωσιακή της εμφάνιση έδωσαν τα δαχτυλίδια με πέρλες και διαμάντια από τον διάσημο ιαπωνικό οίκο Mikimoto.
Άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ήταν αυτή της Julia Garner Κέρδισε το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε Limited/Ανθολογική Σειρά ή Ταινία για την καθηλωτική της ερμηνεία στο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix, The Beast in Me.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Red Carpet με custom τουαλέτα του οίκου Gucci σμαραγδί χρώματος από βελούδο. Προσεγμένα ήταν και τα μαλλιά της τα οποία είχε μαζέψει σε ένα κομψό updo.
Selena Gomez
Άλλη μία κομψή και καλοντυμένη κυρία στα βραβεία ήταν και η Selena Gomez ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Κωμικής Σειράς ως executive producer για το Only Murders in the Building.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με custom χρυσή τουαλέτα Louis Vuitton, η οποία ήταν κεντημένη στο χέρι με χιλιάδες μικροσκοπικές παγιέτες ενώ είχε διακριτικά και cut-outs στη μέση. Την τελική πινελιά στο λουκ της έδωσαν τα διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα ασορτί βραχιόλι από τον οίκο Tiffany & Co.
Τα βλέμματα στα Βραβεία Emmy 2026, μαγνήτισε και η Nicole Kidman. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με τουαλέτα από ασημένιο μεταλλικό ύφασμα που έλαμπε κάτω από τα φώτα του οίκου Balenciaga. Την εμφάνισή της απογείωσαν τα vintage διαμαντένια σκουλαρίκια-σταγόνες από τον οίκο Cartier.
Louisa Jacobson
Η Louisa Jacobson, δεν επέλεξε φόρεμα ή φούστα αλλά power suit, δημιουργία του Tom Ford, της Louisa Jacobson.
Sarah Pidgeon
Στο κόκκινο χαλί με ρομαντική και σύγχρονη τουαλέτα σε ροζ-κουφετί χρώμα, διακοσμημένη με λεπτομέρειες από δαντέλα, που αναδείκνυε απόλυτα το φρέσκο και κομψό στυλ της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.