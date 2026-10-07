Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο μαζί! Αυτές τις ημέρες το ερωτευμένο ζευγάρι περνά ποιοτικό χρόνο στην αφρικανική σαβάνα της Κένυας, αντικρίζοντας εικόνες που θα τους συντροφεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Μετά το Ναϊρόμπι, η influencer και ο επιχειρηματίας βρέθηκαν στο Μασάι Μάρα, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς για σαφάρι στην Αφρική, αλλά και στο χωριό της φυλής των Μασάι, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τους παραδοσιακούς χορούς τους και να απολαύσουν τη ζεστή φιλοξενία τους.

Η Ιωάννα Τούνη ανυπομονούσε για αυτό το ταξίδι, δίνοντας μια «χορταστική» γεύση στους followers της από την εξωτική τους εξόρμηση.

Αρχικά, μοιράστηκε ένα γλυκό βίντεο μαζί με τον σύντροφό της -τον οποίο αποκαλεί τρυφερά «Ρόμπι»- καθώς παρατηρούσαν τα ζώα της αφρικανικής ηπείρου. Στην πορεία, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο της Κένυας.

Η σφιχτή αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στην Ιωάννα Τούνη

Η δημοφιλής influencer έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα ταξίδια, γεμίζοντας το προφίλ της στο Instagram με στιγμιότυπα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, γεγονός που αποτυπώνεται στα εκατοντάδες σχόλια και τις αντιδράσεις τους.

Παράλληλα, η ίδια διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στα επαγγελματικά της, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της εκτός συνόρων. Μαζί με την ξαδέρφη της διατηρεί ένα croissant bar στο Παρίσι, στην περιοχή της Μονμάρτης. Τόσο το φιλικό της περιβάλλον όσο και ο αγαπημένος της τη στηρίζουν απόλυτα στο νέο της εγχείρημα, το οποίο έχει ξεκινήσει δυναμικά, επιβεβαιώνοντας το επιχειρηματικό της ένστικτο.