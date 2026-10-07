Ιωάννα Τούνη: Η τρυφερή αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Ερωτευμένοι στην Κένυα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 13:24 Βίσση-Καρβέλας: «Το ηθικό δικαίωμα το διατηρεί πάντα ο δημιουργός»
07.10.26 , 13:22 Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
07.10.26 , 13:13 Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
07.10.26 , 13:12 Στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι το Νόμπελ Χημείας
07.10.26 , 13:00 Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama
07.10.26 , 12:50 Μαζωνάκης: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό – «Αδειάζει» ξανά τη σύζυγό του
07.10.26 , 12:43 Φίλιππος Καμπούρης: Βαρύ κατηγορητήριο για 5 κακουργήματα
07.10.26 , 12:32 Συνέντευξη Star: Τι είναι οι AI agents; Τι εργασίες έρχονται να αναλάβουν;
07.10.26 , 12:27 Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;
07.10.26 , 12:06 Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
07.10.26 , 12:00 Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
07.10.26 , 11:56 Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
07.10.26 , 11:52 Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
07.10.26 , 11:51 Star Tech: Η Ίλια Τζωρτζοπούλου της Wonderful μιλά για τους AI Agents
07.10.26 , 11:48 Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Μαζωνάκης: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό – «Αδειάζει» ξανά τη σύζυγό του
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Ποια είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η δραστηριότητα που ξεκίνησε η Ξένια
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης απολαμβάνουν ταξίδι στην Κένυα, επισκεπτόμενοι το Μασάι Μάρα.
  • Το ζευγάρι συμμετείχε σε παραδοσιακούς χορούς της φυλής Μασάι και μοιράστηκε στιγμές στο Instagram.
  • Η Τούνη έχει αδυναμία στα ταξίδια, γεμίζοντας το προφίλ της με εντυπωσιακά στιγμιότυπα.
  • Επαγγελματικά, διατηρεί croissant bar στο Παρίσι με την ξαδέρφη της, επιβεβαιώνοντας το επιχειρηματικό της ένστικτο.
  • Η υποστήριξη του φιλικού της περιβάλλοντος και του συντρόφου της είναι σημαντική για την καριέρα της.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο μαζί! Αυτές τις ημέρες το ερωτευμένο ζευγάρι περνά ποιοτικό χρόνο στην αφρικανική σαβάνα της Κένυας, αντικρίζοντας εικόνες που θα τους συντροφεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Ιωάννα Τούνη: Ενθουσιασμένη στο σαφάρι – Οι εικόνες από την Κένυα

Μετά το Ναϊρόμπι, η influencer και ο επιχειρηματίας βρέθηκαν στο Μασάι Μάρα, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς για σαφάρι στην Αφρική, αλλά και στο χωριό της φυλής των Μασάι, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τους παραδοσιακούς χορούς τους και να απολαύσουν τη ζεστή φιλοξενία τους.

Ιωάννα Τούνη: Στην Αφρική για σαφάρι με τον σύντροφό της

Η Ιωάννα Τούνη ανυπομονούσε για αυτό το ταξίδι, δίνοντας μια «χορταστική» γεύση στους followers της από την εξωτική τους εξόρμηση.

Αρχικά, μοιράστηκε ένα γλυκό βίντεο μαζί με τον σύντροφό της -τον οποίο αποκαλεί τρυφερά «Ρόμπι»- καθώς παρατηρούσαν τα ζώα της αφρικανικής ηπείρου. Στην πορεία, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο της Κένυας.

Η σφιχτή αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στην Ιωάννα Τούνη

Η σφιχτή αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στην Ιωάννα Τούνη

Η δημοφιλής influencer έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα ταξίδια, γεμίζοντας το προφίλ της στο Instagram με στιγμιότυπα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, γεγονός που αποτυπώνεται στα εκατοντάδες σχόλια και τις αντιδράσεις τους.

Παράλληλα, η ίδια διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στα επαγγελματικά της, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της εκτός συνόρων. Μαζί με την ξαδέρφη της διατηρεί ένα croissant bar στο Παρίσι, στην περιοχή της Μονμάρτης. Τόσο το φιλικό της περιβάλλον όσο και ο αγαπημένος της τη στηρίζουν απόλυτα στο νέο της εγχείρημα, το οποίο έχει ξεκινήσει δυναμικά, επιβεβαιώνοντας το επιχειρηματικό της ένστικτο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίσση-Καρβέλας
Celebrities & Gossip Νεα
Βίσση-Καρβέλας: «Το ηθικό δικαίωμα το διατηρεί πάντα ο δημιουργός»
Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
Celebrities & Gossip Νεα
Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
Ιωάννα Λίλη - Γωγώ Μαστροκώστα
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Δάκρυσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δεν ξέρω… Με άγγιξε πάρα πολύ»
Μιχάλης Δημητρακόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Δανάη Παππά: «Eλπίζω να μη μάθετε για την προσωπική μου ζωή»
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Παππά: «Eλπίζω να μη μάθετε για την προσωπική μου ζωή»
Κατερίνα Λάσπα - Νεκτάριος Νικολόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Λάσπα: Η ευχή στον Νεκτάριο Νικολόπουλο για τον γιο που περιμένει!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top