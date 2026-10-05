Ιωάννα Τούνη: Στην Αφρική για σαφάρι με τον σύντροφό της

«Ακόμα δν μπορώ να το πιστέψω», έγραψε η influencer

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 05.10.26, 10:12

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στην Αφρική με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
  • Πραγματοποίησαν σαφάρι στη Maasai Mara, παρατηρώντας άγρια ζώα.
  • Μοιράστηκε εντυπωσιακά πλάνα από την εμπειρία μέσω Instagram.
  • Κατέγραψε στιγμές με λιοντάρια, ζέβρες και αντιλόπες, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.
  • Τόνισε ότι ο πραγματικός πλούτος κρύβεται στις εμπειρίες και τις αναμνήσεις.

Μια εμπειρία από αυτές που σου μένουν αξέχαστες έζησε η Ιωάννα Τούνη στην Αφρική, όπου βρίσκεται αυτό το διάστημα με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

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Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Στιγμιότυπο από την άφιξη του ζευγαριού στην Αφρική

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Στιγμιότυπο από την άφιξη του ζευγαριού στην Αφρική

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Maasai Mara, η γνωστή influencer και ο σύντροφός της πραγματοποίησαν σαφάρι, παρατηρώντας από απόσταση αναπνοής άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

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Νωρίτερα, η ίδια είχε εκφράσει την προσμονή της για αυτό το ταξίδι, σημειώνοντας πως το περίμενε αρκετό καιρό. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εντυπωσιακά πλάνα από την εξόρμησή τους.

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Η ξεχωριστή εμπειρία που έζησαν στην Αφρική

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Η ξεχωριστή εμπειρία που έζησαν στην Αφρική

Φυσικά, οι εικόνες που της τράβηξαν την προσοχή ήταν αμέτρητες. Ένα λιοντάρι, ζέβρες και αντιλόπες εμφανίστηκαν μπροστά στο όχημα στο οποίο επέβαινε, με την επιχειρηματία να καταγράφει μία προς μία τις εικόνες, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της!

«Πώς μπορώ να περιγράψω με λέξεις αυτό το συναίσθημα; Όλα αυτά φαντάσου συνέβησαν στον δρόμο για το ξενοδοχείο μας… Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας το βίντεο με εικόνες από όσα αντίκρισε.

Προς το τέλος του βίντεο, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται μέσα στο όχημα του σαφάρι, χαμογελαστή και εμφανώς εντυπωσιασμένη από όσα έζησε. Στη λεζάντα που συνόδευσε το νέο της βίντεο, έγραψε πως, για εκείνη, ο πραγματικός πλούτος κρύβεται στις εμπειρίες και στις εικόνες που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
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