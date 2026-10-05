Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος

Τι υποστήριξε ο άνδρας που έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 11:00 Νατάσα Παζαΐτη: Mε τα δίδυμα παιδιά της στο Greece Race for the Cure
05.10.26 , 10:59 Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
05.10.26 , 10:52 DS N°7: Δείτε εκδόσεις και τιμές
05.10.26 , 10:51 Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
05.10.26 , 10:50 Ανθή Βούλγαρη: «Οι γυναίκες είμαστε πιο σκληρές στον χωρισμό»
05.10.26 , 10:24 4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
05.10.26 , 10:16 Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές
05.10.26 , 10:12 Ιωάννα Τούνη: Στην Αφρική για σαφάρι με τον σύντροφό της
05.10.26 , 10:05 Κατσούλης - Ρουμελιώτη: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον γιο τους
05.10.26 , 10:00 «Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»
05.10.26 , 10:00 «Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον
05.10.26 , 09:54 Υπόθεση Κορνέλ: «Η Τζέιν Ντο δέχεται απειλές για τη ζωή της»
05.10.26 , 09:49 Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
05.10.26 , 09:47 Το ανανεωμένο BYD SEAL ήρθε στην Ελλάδα
05.10.26 , 09:13 Η νέα KTM 690 Rally ήρθε στην Ελλάδα
Έλληνας μπακ «έσπασε» το συμβόλαιό του κι υπέγραψε στον Ολυμπιακό!
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Stars System: Υποσχέσεις αλλά και παγίδες για 4 ζώδια φέρνει η Νέα Σελήνη!
Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές
Αλλάζει ο καιρός: Eπιστρέφουν τα 30άρια – Πότε έρχονται ξανά βροχές
Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντουγουελ: Full ερωτευμένοι σε βραδινή έξοδο!
Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
«Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 34χρονος επιτέθηκε σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς της το αυτί.
  • Η επίθεση προήλθε μετά από διαφωνία σχετικά με την πληρωμή του ταξί.
  • Η οδηγός κατήγγειλε ότι ο άνδρας την απείλησε με θάνατο και την έπιασε από τον λαιμό.
  • Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον 34χρονο ως επιθετικό και σε κατάσταση σύγχυσης, πιθανόν υπό την επήρεια χαπιών.
  • Η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει για να ακινητοποιήσει τον δράστη.

Τη δική του εκδοχή για την άγρια επίθεση σε βάρος γυναίκας οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία έδωσε στις Αρχές ο 34χρονος, ο οποίος της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. 

Νέα Ιωνία: Τι δήλωσε στο Star η οδηγός ταξί που της έκοψε το αυτί πελάτης

Ο 34χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πάρει ταξί από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία και κάθισε στο πίσω κάθισμα. Όταν έφτασαν στον προορισμό του, ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, όμως η οδηγός φέρεται να του είπε ότι δεν υπήρχε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Όπως υποστήριξε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, συμφώνησαν να μεταβούν σε ΑΤΜ προκειμένου να κάνει ανάληψη και να πληρώσει. Στη διαδρομή, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, επανήλθε η σύνδεση στο διαδίκτυο και η οδηγός πάτησε απότομα φρένο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στο μπροστινό κάθισμα και να σπάσουν τα γυαλιά του, κάτι που όπως είπε τον έβγαλε εκτός εαυτού. 

«Πήρα το ταξί από την Κυψέλη για να πάω στη Νέα Ιωνία. Κάθισα στο πίσω κάθισμα. Όταν φτάσαμε στον προορισμό ζήτησα να πληρώσω με κάρτα, αλλά η οδηγός μου είπε ότι δεν έχει ίντερνετ στο σημείο. Μετά είπαμε να πάμε σε ένα ΑΤΜ, να βγάλω χρήματα και να πληρώσω. Στη διαδρομή επανήλθε το internet και η οδηγός πάτησε απότομα το φρένο με αποτέλεσμα να χτυπήσω το κεφάλι μου με φόρα στο μπροστινό κάθισμα. Τα γυαλιά μου έσπασαν από το χτύπημα. Τότε ήταν που βγήκα εκτός εαυτού». 

Νέα Ιωνία: Τι είπε ο 34χρονος που έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

Το χρονικό της άγριας επίθεσης μέσα στο ταξί - Τι κατέθεσε η οδηγός

Η εκδοχή του 34χρονου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα περιγράφει η οδηγός, η οποία κατήγγειλε ότι ο άνδρας της επιτέθηκε απρόκλητα και προσπάθησε να τη σκοτώσει. 

«Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω», φέρεται να της είπε, σύμφωνα με τη μαρτυρία της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR. 

Όπως περιέγραψε, την έπιασε από τον λαιμό και την κόλλησε πάνω στο κάθισμα. Στη συνέχεια έβαλε το στόμα του στο αυτί της και άρχισε να τη δαγκώνει επανειλημμένα, μέχρι που ακούστηκε ένας ήχος και το αυτί της αποκολλήθηκε. 

Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια. Ένας αυτόπτης μάρτυρας επενέβη και μαζί με άλλους πολίτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 34χρονο μέχρι να φτάσει η Αστυνομία. 

Ο ίδιος μάρτυρας περιέγραψε τον άνδρα ως επιθετικό και σε κατάσταση σύγχυσης, υποστηρίζοντας ότι δεν μύριζε αλκοόλ, αλλά έδειχνε σαν να βρισκόταν υπό την επήρεια χαπιών. Όπως ανέφερε, ο 34χρονος είχε αίματα πάνω του και φέρεται να επαναλάμβανε ερωτήσεις για την πράξη του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι είχε κάνει. 

Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επέμβαση αρκετών αστυνομικών. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
 |
ΤΑΞΙ
 |
ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Μίξη δύο ουσιών δείχνει η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
Πέντε Ορεινά Χωριά Για Αξέχαστες Αποδράσεις Το Φθινόπωρο
Ελλαδα
4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
Χειροβομβίδα Σε Καφετέρια Στην Αχαρνών
Ελλαδα
Αχαρνών: Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια
Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του
Τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος
Ελλαδα
Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο
Αποκάλυψη Star για το έγγραφο με το τιμολόγιο μηχανήματος πλασμαφαίρεσης
Ελλαδα
Aποκάλυψη Star: O ΙΣΑ ηξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από το 2025
οδηγός ταξί επίθεση Νέα Ιωνία
Ελλαδα
Νέα Ιωνία: Τι δήλωσε στο Star η οδηγός ταξί που της έκοψε το αυτί πελάτης
Το χρονικό της μοιραίας πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη
Ελλαδα
Καρέ - καρέ το χρονικό με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι ισχυρισμοί του γιατρού για τη σύζυγό του
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ρίχνει όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top