Τη δική του εκδοχή για την άγρια επίθεση σε βάρος γυναίκας οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία έδωσε στις Αρχές ο 34χρονος, ο οποίος της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί.

Ο 34χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πάρει ταξί από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία και κάθισε στο πίσω κάθισμα. Όταν έφτασαν στον προορισμό του, ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, όμως η οδηγός φέρεται να του είπε ότι δεν υπήρχε σύνδεση στο διαδίκτυο.

Όπως υποστήριξε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, συμφώνησαν να μεταβούν σε ΑΤΜ προκειμένου να κάνει ανάληψη και να πληρώσει. Στη διαδρομή, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, επανήλθε η σύνδεση στο διαδίκτυο και η οδηγός πάτησε απότομα φρένο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στο μπροστινό κάθισμα και να σπάσουν τα γυαλιά του, κάτι που όπως είπε τον έβγαλε εκτός εαυτού.

«Πήρα το ταξί από την Κυψέλη για να πάω στη Νέα Ιωνία. Κάθισα στο πίσω κάθισμα. Όταν φτάσαμε στον προορισμό ζήτησα να πληρώσω με κάρτα, αλλά η οδηγός μου είπε ότι δεν έχει ίντερνετ στο σημείο. Μετά είπαμε να πάμε σε ένα ΑΤΜ, να βγάλω χρήματα και να πληρώσω. Στη διαδρομή επανήλθε το internet και η οδηγός πάτησε απότομα το φρένο με αποτέλεσμα να χτυπήσω το κεφάλι μου με φόρα στο μπροστινό κάθισμα. Τα γυαλιά μου έσπασαν από το χτύπημα. Τότε ήταν που βγήκα εκτός εαυτού».

Το χρονικό της άγριας επίθεσης μέσα στο ταξί - Τι κατέθεσε η οδηγός

Η εκδοχή του 34χρονου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα περιγράφει η οδηγός, η οποία κατήγγειλε ότι ο άνδρας της επιτέθηκε απρόκλητα και προσπάθησε να τη σκοτώσει.

«Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω», φέρεται να της είπε, σύμφωνα με τη μαρτυρία της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR.

Όπως περιέγραψε, την έπιασε από τον λαιμό και την κόλλησε πάνω στο κάθισμα. Στη συνέχεια έβαλε το στόμα του στο αυτί της και άρχισε να τη δαγκώνει επανειλημμένα, μέχρι που ακούστηκε ένας ήχος και το αυτί της αποκολλήθηκε.

Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια. Ένας αυτόπτης μάρτυρας επενέβη και μαζί με άλλους πολίτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 34χρονο μέχρι να φτάσει η Αστυνομία.

Ο ίδιος μάρτυρας περιέγραψε τον άνδρα ως επιθετικό και σε κατάσταση σύγχυσης, υποστηρίζοντας ότι δεν μύριζε αλκοόλ, αλλά έδειχνε σαν να βρισκόταν υπό την επήρεια χαπιών. Όπως ανέφερε, ο 34χρονος είχε αίματα πάνω του και φέρεται να επαναλάμβανε ερωτήσεις για την πράξη του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι είχε κάνει.

Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επέμβαση αρκετών αστυνομικών.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα