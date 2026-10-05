Ανθή Βούλγαρη: «Οι γυναίκες είμαστε πιο σκληρές στον χωρισμό»

Όσα είπε η παρουσιάστρια με αφορμή το διαζύγιο γνωστού ζευγαριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 11:08 Χρήστος Μάστορας: «Δεν υπήρχε ούτε ένα σημάδι ότι δε θα είμαστε φέτος μαζί»
05.10.26 , 11:00 Νατάσα Παζαΐτη: Mε τα δίδυμα παιδιά της στο Greece Race for the Cure
05.10.26 , 10:59 Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
05.10.26 , 10:52 DS N°7: Δείτε εκδόσεις και τιμές
05.10.26 , 10:51 Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
05.10.26 , 10:50 Ανθή Βούλγαρη: «Οι γυναίκες είμαστε πιο σκληρές στον χωρισμό»
05.10.26 , 10:24 4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
05.10.26 , 10:16 Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές
05.10.26 , 10:12 Ιωάννα Τούνη: Στην Αφρική για σαφάρι με τον σύντροφό της
05.10.26 , 10:05 Κατσούλης - Ρουμελιώτη: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον γιο τους
05.10.26 , 10:00 «Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»
05.10.26 , 10:00 «Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον
05.10.26 , 09:54 Υπόθεση Κορνέλ: «Η Τζέιν Ντο δέχεται απειλές για τη ζωή της»
05.10.26 , 09:49 Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
05.10.26 , 09:47 Το ανανεωμένο BYD SEAL ήρθε στην Ελλάδα
Έλληνας μπακ «έσπασε» το συμβόλαιό του κι υπέγραψε στον Ολυμπιακό!
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Stars System: Υποσχέσεις αλλά και παγίδες για 4 ζώδια φέρνει η Νέα Σελήνη!
Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές
Αλλάζει ο καιρός: Eπιστρέφουν τα 30άρια – Πότε έρχονται ξανά βροχές
Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντουγουελ: Full ερωτευμένοι σε βραδινή έξοδο!
Νέα Ιωνία: «Με έβγαλε εκτός εαυτού», λέει ο 34χρονος
«Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε τον χωρισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Λίνας Πρίντζου στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.
  • Επισήμανε ότι οι χωρισμένοι μπορεί να είναι καλύτερα από πριν, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά.
  • Αναφέρθηκε στη σημασία της συναισθηματικής διαχείρισης μετά τον χωρισμό.
  • Τόνισε ότι οι γυναίκες είναι πιο σκληρές στον χωρισμό σε σύγκριση με τους άντρες.
  • Επεσήμανε ότι η απόφαση για χωρισμό απαιτεί καθαρή στάση για την επόμενη μέρα.

Τη δική της θέση για το πώς βιώνεται ένας χωρισμός διατύπωσε η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega, όπου σχολιάστηκε ο χωρισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Λίνας Πρίντζου. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Αθηνά Κλήμη. 

Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»

Η παρουσιάστρια στάθηκε στο ενδεχόμενο δύο άνθρωποι να βρίσκονται σε καλύτερη φάση μετά το τέλος της κοινής τους πορείας, λέγοντας: «Μπορεί δυο άνθρωποι να είναι καλύτερα, απ’ όταν ήταν παντρεμένοι».

Ανθή Βούλγαρη: «Οι γυναίκες είμαστε πιο σκληρές στον χωρισμό»

Όσα είπε η Ανθή Βούλγαρη για τον χωρισμό

Συνεχίζοντας το σχόλιό της, η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στις σχέσεις που μπορεί να διατηρηθούν μετά από έναν χωρισμό, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Όπως είπε: «Μπορεί ο χωρισμός να σε φέρει πιο κοντά. Όταν υπάρχουν παιδιά, πάντα οι δρόμοι είναι μαζί, λόγω των παιδιών. Τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας τη ζωή του κάνει… Άμα είσαι καλύτερα, ωραίο είναι να χωρίζεις. Εννοείται ότι υπάρχει στεναχώρια». 

Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν έχω πάει σε αυτή την κλινική»

Η τοποθέτησή της εστίασε και στη συναισθηματική διαχείριση του τέλους μιας σχέσης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για χωρισμό συνδέεται με μια καθαρή στάση απέναντι στην επόμενη μέρα.

Ανθή Βούλγαρη: «Οι γυναίκες είμαστε πιο σκληρές στον χωρισμό»

Η αναφορά στις γυναίκες και η συζήτηση στο Mega

Στο ίδιο πλαίσιο, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Οι γυναίκες, στο χωρισμό, είμαστε πιο σκληρές απ’ ότι οι άντρες. Όταν αποφασίζεις να χωρίσεις, χωρίζεις. Από εκεί και πέρα, όμως, λέω πως όταν υπάρχουν παιδιά, ή μπορεί να μην υπάρχουν παιδιά και να υπάρχει αγάπη και εκτίμηση…».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρήστος Μάστορας
Celebrities & Gossip Νεα
Χρήστος Μάστορας: «Δεν υπήρχε ούτε ένα σημάδι ότι δε θα είμαστε φέτος μαζί»
Νατάσα Παζαΐτη: Mε τα δίδυμα παιδιά της στο Greece Race for the Cure
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσα Παζαΐτη: Mε τα δίδυμα παιδιά της στο Greece Race for the Cure
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Στην Αφρική για σαφάρι με τον σύντροφό της
Κατσούλης - Ρουμελιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατσούλης - Ρουμελιώτη: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον γιο τους
Σίντι Κρόφορντ
Celebrities & Gossip Νεα
«Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα με casual look με την κόρη της, Ξένια
Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντουγουελ: Full ερωτευμένοι σε βραδινή έξοδο!
Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»
Φωτεινή Μπαξεβάνη - Καίτη Κωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Φ. Μπαξεβάνη για Κ. Κωνσταντίνου: «Μου λείπει κι ας μην ήμασταν κολλητές»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top