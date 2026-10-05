Τη δική της θέση για το πώς βιώνεται ένας χωρισμός διατύπωσε η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega, όπου σχολιάστηκε ο χωρισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Λίνας Πρίντζου. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Αθηνά Κλήμη.

Η παρουσιάστρια στάθηκε στο ενδεχόμενο δύο άνθρωποι να βρίσκονται σε καλύτερη φάση μετά το τέλος της κοινής τους πορείας, λέγοντας: «Μπορεί δυο άνθρωποι να είναι καλύτερα, απ’ όταν ήταν παντρεμένοι».

Όσα είπε η Ανθή Βούλγαρη για τον χωρισμό

Συνεχίζοντας το σχόλιό της, η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στις σχέσεις που μπορεί να διατηρηθούν μετά από έναν χωρισμό, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Όπως είπε: «Μπορεί ο χωρισμός να σε φέρει πιο κοντά. Όταν υπάρχουν παιδιά, πάντα οι δρόμοι είναι μαζί, λόγω των παιδιών. Τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας τη ζωή του κάνει… Άμα είσαι καλύτερα, ωραίο είναι να χωρίζεις. Εννοείται ότι υπάρχει στεναχώρια».

Η τοποθέτησή της εστίασε και στη συναισθηματική διαχείριση του τέλους μιας σχέσης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για χωρισμό συνδέεται με μια καθαρή στάση απέναντι στην επόμενη μέρα.

Η αναφορά στις γυναίκες και η συζήτηση στο Mega

Στο ίδιο πλαίσιο, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Οι γυναίκες, στο χωρισμό, είμαστε πιο σκληρές απ’ ότι οι άντρες. Όταν αποφασίζεις να χωρίσεις, χωρίζεις. Από εκεί και πέρα, όμως, λέω πως όταν υπάρχουν παιδιά, ή μπορεί να μην υπάρχουν παιδιά και να υπάρχει αγάπη και εκτίμηση…».