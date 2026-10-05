Κατά τη δεκαετία του '80 και του '90 καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα διεθνώς. Συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, σχεδιαστές και φωτογράφους του εξωτερικού, ενώ το 1990 ανακηρύχθηκε σε ένα από τα δέκα ωραιότερα μοντέλα στον κόσμο.

Ο λόγος για την Έλενα Κουντουρά, όπου η παρουσία της στο εξωτερικό ήταν συνεχής, με φωτογραφήσεις για εξώφυλλα γνωστών περιοδικών μόδας και συμμετοχές σε επιδείξεις στις μεγαλύτερες μητροπόλεις της μόδας, όπως το Παρίσι, το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη, πριν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα και μεταπηδήσει αργότερα στον χώρο της τηλεόρασης, των εκδόσεων και της πολιτικής.

Η Έλενα Κουντουρά γνωρίζει τη Σίντι Κρόφορντ από τις χρυσές εποχές του μόντελινγκ

Στο πλαίσιο συνέντευξής της στο Happy Day, η Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τη Σίντι Κρόφορντ από την εποχή που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της μόδας. Η συζήτηση πήρε μια συναισθηματικά φορτισμένη τροπή όταν η πρώην αθλήτρια και μοντέλο αποκάλυψε πως το παγκοσμίου φήμης supermodel ζει μια τραγωδία, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή που έμαθε τα δυσάρεστα νέα για τον θάνατο του γιου της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ως πραγματικά συγκλονιστική.

Η κυρία Κουντουρά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το σοκ που υπέστη η οικογένεια της Κρόφορντ, ενώ συμπλήρωσε πως διατηρεί ακόμα επαφές μαζί της, επιβεβαιώνοντας ότι της απέστειλε αμέσως τα συλλυπητήριά της.

«Σοκαρίστηκα. Λυπήθηκα πολύ. Έχω κρατήσει αρκετές επαφές και, ναι, εννοείται ότι έστειλα συλλυπητήρια», απάντησε η ευρωβουλευτής στη σχετική ερώτηση.

Η Σίντι Κρόφορντ ανάμεσα στον γιο της Πρίσλεϊ και τον σύζυγό της, Ράντι Γκέρμπερ /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κέντρο αποτοξίνωσης/αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, όπου διέμενε. Ο Πρίσλεϊ, ο οποίος εργαζόταν επίσης ως μοντέλο, πάλευε για χρόνια ανοιχτά με προβλήματα ψυχικής υγείας, εθισμού κι εξάρτησης από συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε υπερβολική δόση.