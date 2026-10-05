«Έστειλα συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της»

Όσα είπε Ελληνίδα πρώην top model και νυν πολιτικός

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Κουντουρά εξέφρασε συλλυπητήρια στη Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.
  • Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κέντρο αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες στις 20 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Ο 27χρονος γιος της Κρόφορντ πάλευε με προβλήματα ψυχικής υγείας και εθισμό σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.
  • Η Κουντουρά χαρακτήρισε την είδηση σοκαριστική και διατήρησε επαφή με τη Σίντι Κρόφορντ.
  • Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο του θανάτου από υπερβολική δόση.

Κατά τη δεκαετία του '80 και του '90 καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα διεθνώς. Συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, σχεδιαστές και φωτογράφους του εξωτερικού, ενώ το 1990 ανακηρύχθηκε σε ένα από τα δέκα ωραιότερα μοντέλα στον κόσμο.

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Τα αίτια θανάτου του γιου της Σίντι Κρόφορντ

Ο λόγος για την Έλενα Κουντουρά, όπου η παρουσία της στο εξωτερικό ήταν συνεχής, με φωτογραφήσεις για εξώφυλλα γνωστών περιοδικών μόδας και συμμετοχές σε επιδείξεις στις μεγαλύτερες μητροπόλεις της μόδας, όπως το Παρίσι, το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη, πριν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα και μεταπηδήσει αργότερα στον χώρο της τηλεόρασης, των εκδόσεων και της πολιτικής.

Η Έλενα Κουντουρά γνωρίζει τη Σίντι Κρόφορντ από τις χρυσές εποχές του μόντελινγκ

Η Έλενα Κουντουρά γνωρίζει τη Σίντι Κρόφορντ από τις χρυσές εποχές του μόντελινγκ

Στο πλαίσιο συνέντευξής της στο Happy Day, η Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τη Σίντι Κρόφορντ από την εποχή που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της μόδας. Η συζήτηση πήρε μια συναισθηματικά φορτισμένη τροπή όταν η πρώην αθλήτρια και μοντέλο αποκάλυψε πως το παγκοσμίου φήμης supermodel ζει μια τραγωδία, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή που έμαθε τα δυσάρεστα νέα για τον θάνατο του γιου της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ως πραγματικά συγκλονιστική.

Σίντι Κρόφορντ: «Έφυγε» από τη ζωή ο γιος της Πρίσλεϊ, σε ηλικία 27 ετών

Η κυρία Κουντουρά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το σοκ που υπέστη η οικογένεια της Κρόφορντ, ενώ συμπλήρωσε πως διατηρεί ακόμα επαφές μαζί της, επιβεβαιώνοντας ότι της απέστειλε αμέσως τα συλλυπητήριά της. 

«Σοκαρίστηκα. Λυπήθηκα πολύ. Έχω κρατήσει αρκετές επαφές και, ναι, εννοείται ότι έστειλα συλλυπητήρια», απάντησε η ευρωβουλευτής στη σχετική ερώτηση.

Η Σίντι Κρόφορντ ανάμεσα στον γιο της Πρίσλεϊ και τον σύζυγό της, Ράντι Γκέρμπερ

Η Σίντι Κρόφορντ ανάμεσα στον γιο της Πρίσλεϊ και τον σύζυγό της, Ράντι Γκέρμπερ /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

«Είσαι μαχητής»: Η ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ πριν τον θάνατο του γιου της

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κέντρο αποτοξίνωσης/αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, όπου διέμενε. Ο Πρίσλεϊ, ο οποίος εργαζόταν επίσης ως μοντέλο, πάλευε για χρόνια ανοιχτά με προβλήματα ψυχικής υγείας, εθισμού κι εξάρτησης από συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε υπερβολική δόση.

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ΣΙΝΤΙ ΚΡΟΦΟΡΝΤ
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ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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HAPPY DAY
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ΠΡΙΣΛΕΪ ΓΚΕΡΜΠΕΡ
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