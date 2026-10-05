Κατσούλης - Ρουμελιώτη: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον γιο τους

Ποιον προορισμό επέλεξαν να επισκεφθούν

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Κατσούλης - Ρουμελιώτη: Στιγμιότυπα του ζευγαριού από τα social media με το γιο του / Ιnstagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ετοιμάζονται για το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό με τον γιο τους.
  • Ο προορισμός τους είναι το Παρίσι, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια.
  • Η ανακοίνωση του ταξιδιού έγινε μέσω social media, με τρυφερή φωτογραφία του γιου τους.
  • Το ταξίδι θα είναι η πρώτη οικογενειακή εμπειρία εκτός Ελλάδας μετά τον ερχομό του μωρού.
  • Η ζωή του ζευγαριού έχει αλλάξει ριζικά με την άφιξη του γιου τους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ετοιμάζονται να ζήσουν με το γιο τους μία ακόμη ξεχωριστή εμπειρία, καθώς αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό, λίγους μήνες μετά τον ερχομό του μωρού τους στον κόσμο.

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Το αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο απολαμβάνει τη νέα του καθημερινότητα ως οικογένεια, δημοσιεύοντας τρυφερές στιγμές, ετοιμάζει βαλίτσες με σκοπό να πραγματοποιήσει το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με το μωρό του. Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη επέλεξαν γι' αυτή την πρώτη ταξιδιωτική εμπειρία με τον λίγων μηνών γιο τους την πόλη του φωτός.

Το ταξίδι στο Παρίσι έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, αφού θα είναι η πρώτη φορά που οι τρεις τους θα βρεθούν εκτός Ελλάδας.

Φωτογραφία: Instagram.com 

Φωτογραφία: Instagram.com 

Τον προρισμό που επέλεξαν να ταξιδέψουν αποκάλυψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μέσα από μία δημοσίευση στα social media. Συγκκεριμένα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μοιράστηκε με τους followers της ένα ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, φωτογραφίζοντας το μικρό γιο της με ένα λευκό φορμάκι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν: «Paris, my first trip with mom & dad», δηλαδή, «Παρίσι, το πρώτο ταξίδι του με τη μαμά και τον μπαμπά».

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Κατσούλης - Ρουμελιώτη: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με τον γιο τους

Η ζωή του ζευγαριού, που μοιράζεται κατά καιρούς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από τη νέα καθημερινότητά του, έχει αλλάξει ολοκληρωτικά μετά τον ερχομό του γιου τους.

Η νέα περιπέτεια για την τριμελή οικογένεια ξεκινά, με τις πρώτες οικογενειακές διακοπές εκτός Ελλάδος, μία εμπειρία που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη.

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