«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

Η παράσταση - έκπληξη του Μάνου Θηραίου επιστρέφει στις 12 Οκτωβρίου

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Από τις 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 21:00, συνεχίζονται για 3ο χρόνο στο Θέατρο Άβατον, «Οι Λέξεις των Άλλων», το πρώτο θεατρικό έργο του Μάνου Θηραίου, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά, με πρωταγωνιστές τον Χρίστο Γεωργίου και τον Βλάση Πασιούδη, η παράσταση που για πολλούς αποτέλεσε την έκπληξη του 2025.

«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

Αθήνα, μια νύχτα του Αυγούστου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μια ξαφνική μπόρα εγκλωβίζει δύο άντρες σε ένα διαμέρισμα, γύρω από το τραπέζι της κουζίνας και μπροστά σε αλήθειες που ξεπλένονται με αλκοόλ και κατάφορη ανάγκη για λύτρωση. Όταν ο νεαρός ντελιβεράς Άρης φτάνει μούσκεμα από την ξαφνική δυνατή βροχή στο διαμέρισμα του Αλέξη για να του φέρει την παραγγελία του, δέχεται απρόθυμα την πρότασή του να μείνει για λίγο μαζί του, έως ότου ανοίξει ο καιρός.

«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

Σε ένα παιχνίδι χειραγώγησης, επικράτησης, ενοχών και τύψεων, οι δύο άντρες φαίνεται να αλλάζουν διαρκώς ρόλους, μέχρι τη στιγμή που ο Αλέξης αποκαλύπτει στον Άρη τι πραγματικά θέλει από εκείνον. Και κάπως έτσι, οι κεραυνοί εκείνης της αναπάντεχης αυγουστιάτικης μπόρας φωτίζουν εκτυφλωτικά τα σκοτάδια της ψυχής και της ζωής τους, με τις λέξεις να διεκδικούν βάναυσα τον θρίαμβο και με τους δύο αυτούς άντρες να καλύπτουν διαρκώς τη χαώδη απόσταση που τους χωρίζει, έως ότου βηματίσουν στο σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή.

«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μάνος Θηραίος
Σκηνοθεσία & Σχεδιασμός Φωτισμών: Θοδωρής Βουρνάς
Δημιουργικό αφίσας & διαφημιστικού υλικού: Κωνσταντίνος Βάχλας, Μιχάλης Σπιτιέρης, Ανδριάννα Στρωματιά
Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χρίστος Γεωργίου, Βλάσης Πασιούδης
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Θηραϊκά Θέατρα

«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Άβατον
Από 12 Οκτωβρίου
Κάθε Δευτέρα στις 21:00
Ευπατριδών 3, Αθήνα
Διάρκεια: 95’

Τιμές εισιτηρίων: 16,00€ κανονικό | 10,00€ μειωμένο

Έγραψαν για την παράσταση:

«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

«Είναι έργο, λιτό, προσεκτικό και τελικά βαθύ, όπου όλα έχουν συμβεί, πριν ξεκινήσει. Το έργο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τα φανερώσει. Ο τρόπος είναι περίτεχνος. Ο Χρίστος Γεωργίου ανιχνεύει αλλά και κουβαλά μια αστική φθορά και πρέπει όλα αυτά να τα κάνει σασπένς του ρόλου για να βοηθήσει και το σασπένς της ίδιας της ιστορίας. Ο Βλάσης Πασιούδης έχει μια αλήθεια τρομακτική, μια αμεσότητα πολύτιμη, μια λιτότητα από εκείνες που χρειάζονται αυτοί οι ρόλοι και συγχρόνως έχει εκφραστικότητα, έχει πάθος, έχει ορμή.» Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, pantimo.gr

«Μέσα από συνεχείς εναλλαγές και προσεγμένες κορυφώσεις, παρακολουθούμε μία αέναη πάλη. Αυτήν ανάμεσα στον άνθρωπο και τους δαίμονές του. Και τον αντικατοπτρισμό τους σε έναν άλλο άνθρωπο. Τα τελευταία δύο λεπτά της παράστασης είναι η επιτομή του έργου. Είναι η ίδια η απελπισία, που πανηγυρίζει πλέον, απέναντι στο μίζερο σαρκίο μας και τη μέχρι πρότινος ανώτερη νοημοσύνη μας, καθώς φωτογραφίζει έξοχα και χωρίς εκπτώσεις τον χειρότερο εφιάλτη του ανθρώπου: τη στιγμή που θα κοιτάξει στον καθρέφτη και θα δει κάποιον άλλο. Και θα ευχηθεί για αυτό τον άλλο να μην υπήρξε ποτέ.» Κώστας Κούλης, keysmash.gr

«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

«Οι διάλογοι τρέχουν γρήγορα, οι ηθοποιοί ανταποκρίνονται άψογα σ' αυτούς τους ρυθμούς, η μυστηριακή ατμόσφαιρα συντηρείται με έντεχνο τρόπο σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, η ατμόσφαιρα γίνεται εκρηκτική όπως οι κεραυνοί και η ένταση ανεβαίνει αργά και βασανιστικά μέχρι την τελική της, συγκλονιστική κορύφωση. Στο θέατρο Άβατον παρακολουθήσαμε μια από τις πιο αξιόλογες παραστάσεις της σεζόν. Μια καταπληκτική θεατρική δουλειά με άρωμα κινηματογράφου, πάνω σε μια εξαιρετικά λεπτοδουλεμένη σκηνοθεσία (Θοδωρής Βουρνάς), ένα δυνατό βαθύ και πρωτότυπο κείμενο (Μάνος Θηραίος) και δύο υπέροχες ερμηνείες που σε κρατούν σε εγρήγορση σε όλη τη διάρκεια (Χρίστος Γεωργίου, Βλάσης Πασιούδης). Ελπίζουμε να υπάρξει συνέχεια!!!» Λένα Σάββα, θεατρο.gr

«Η μία ανατροπή υποδέχεται την επόμενη σε ένα έργο κεντημένο λέξη προς λέξη, σκηνή προς σκηνή έως την κλιμάκωση, που «απογειώνεται» από δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς με τη μεταξύ τους χημεία να κάνει τις δικές της ξεχωριστές... ενώσεις. Η σκηνοθεσία του γνώριμου στις πιο «εναλλακτικές» θεατρικές προσεγγίσεις Θοδωρή Βουρνά, επαληθεύει με τον καλύτερο τρόπο το κείμενο, τη σκληρή γλώσσα και την ακόμα πιο σκληρή πραγματικότητα που πρωταγωνιστεί over all…» Κωνσταντίνος Μπουγάς, star.gr

«Ο Μάνος Θηραίος μάς καλεί να δούμε πίσω από τις Λέξεις των Άλλων, στον θάλαμο όπου η βία της σκέψης και η δίψα για επικράτηση βυθίζονται απεγνωσμένα σε ένα άσβεστο ερωτικό πάθος. Πατώντας πάνω σε καθαρά ρεαλιστικά μοτίβα -χωρίς να αποφεύγει ορισμένες φορές τον μελοδραματισμό- είναι σαν να κοιτάζει το κοινό αναρωτώμενος πού σταματούν τα όρια της εκμετάλλευσης και της χειραγώγησης, όταν η απελπισία και η μοναξιά ξεπερνούν τα θεμελιώδη ένστικτα επιβίωσης. Η ανατρεπτική υφή του καλογραμμένου κειμένου, συνοδευόμενη από την αυθεντικότητα της ερμηνείας του Βλάση Πασιούδη και την απειλητική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Θοδωρής Βουρνάς, μετριάζουν τις επιμέρους αδυναμίες, σε μια παράσταση που κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή.» hmerologiotheatrou.com

«Το κείμενο του Μάνου Θηραίου χτίζει μια πλοκή που βασίζεται κυρίως στον διάλογο - κοφτό, άμεσο, ακριβή - χωρίς εξηγήσεις ή ψυχογραφήματα. Ο Θοδωρής Βουρνάς σκηνοθετεί με ενσυναίσθηση, ακρίβεια, ειλικρίνεια, με παύσεις και ένταση, ένα φορτισμένο, σχεδόν κλειστοφοβικό περιβάλλον. Ο Χρίστος Γεωργίου αποδίδει με λεπτότητα την εσωτερικότητα, την τρωτότητα και την ανομολόγητη επιθυμία του ήρωά του. Ο Βλάσης Πασιούδης με φυσικότητα, εσωτερική διαύγεια και αυθορμητισμό, ακροβατεί ανάμεσα στη βία και την τρυφερότητα.» Έλενα Δρόσου, neolaia.gr

«Οι λέξεις των άλλων» συνεχίζονται για 3η χρονιά στο Θέατρο Άβατον

«Οι Λέξεις των Άλλων είναι μια παράσταση με κινηματογραφική αίσθηση, αλλά βαθιά θεατρική ουσία. Ένα έργο που μιλά για τη βία της σκέψης, τη μοναξιά, την ανάγκη για επικράτηση και την επικίνδυνη γοητεία της χειραγώγησης. Χωρίς εύκολες απαντήσεις και χωρίς εκπτώσεις, καλεί τον θεατή να κοιτάξει κατάματα εκείνο το ενδεχόμενο που τρομάζει περισσότερο: να αναγνωρίσει στον καθρέφτη έναν άλλον εαυτό. Ένα ουσιαστικό και στιβαρό θεατρικό εγχείρημα, που δικαιολογεί απόλυτα τη συνέχειά του και επιβεβαιώνει ότι το σύγχρονο ελληνικό θέατρο έχει ακόμη πολλά να πει -και να αντέξει.» Σταύρος Ξηντάρας, kontranews.gr

«Το πολύ καλά δομημένο κείμενο του Μάνου Θηραίου οδηγεί τους ήρωες σε μια αποκαλυπτική διαλεκτική διαδικασία που θα κορυφωθεί με τραγικό τρόπο. Καθένας μπαίνει στη μοναξιά του άλλου και μέσα από αυτή την τολμηρή κίνηση δημιουργείται το απαραίτητο βάθος των χαρακτήρων. Οι ηθοποιοί (Χρίστος Γεωργίου & Βλάσης Πασιούδης) επικοινωνούν ουσιαστικά, στον σωστό χρόνο και χώρο και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Θοδωρής Βουρνάς (σκηνοθεσία και φωτισμοί) καθοδηγεί αποτελεσματικά και τονίζει σωστά τα μεταβατικά σημεία της αφήγησης.» Αλέξανδρος Στεργιόπουλος, gazzetta.gr
 

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