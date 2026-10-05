Το ανανεωμένο BYD SEAL ήρθε στην Ελλάδα

H BYD παρουσιάζει στην Ελλάδα το ανανεωμένο BYD SEAL. Το αμιγώς ηλεκτρικό sport sedan εξελίσσεται, ενσωματώνοντας στοχευμένες αναβαθμίσεις που ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα, την άνεση και την εμπειρία του οδηγού, διατηρώντας παράλληλα όλα τα χαρακτηριστικά που το έχουν καθιερώσει ως μία από τις κορυφαίες προτάσεις.

Το BYD SEAL εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίασή του, την προηγμένη τεχνολογία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Στην ανανεωμένη έκδοση, οι αλλαγές επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη λειτουργικότητα και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναβάθμισης αφορά τους αποθηκευτικούς χώρους. Ο χώρος αποσκευών αυξάνεται στα 485 λίτρα, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη ευχρηστία, ενώ ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) μεγαλώνει από 53 σε 72 λίτρα, αξιοποιώντας ακόμη καλύτερα τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής του δαπέδου. Παράλληλα, προστίθεται πρακτικός γάντζος συγκράτησης αποσκευών στο πορτμπαγκάζ, ασφαλίζοντας τη μεταφορά αντικειμένων.Το BYD SEAL εξοπλίζεται πλέον με Bluetooth Key, επιτρέποντας το κλείδωμα, το ξεκλείδωμα και τη χρήση του οχήματος μέσω συμβατών έξυπνων συσκευών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα.Παράλληλα, προστίθεται το Driver Fatigue Monitor (DMS), ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης του οδηγού που συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση ενδείξεων κόπωσης ή απόσπασης της προσοχής και ενισχύει περαιτέρω το ήδη ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Το BYD SEAL εξακολουθεί να βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα e-Platform 3.0, αξιοποιώντας την πρωτοποριακή τεχνολογία Cell-to-Body (CTB), όπου η Blade Battery αποτελεί αναπόσπαστο δομικό στοιχείο του αμαξώματος. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική προσφέρει εξαιρετική στρεπτική ακαμψία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, χαμηλό κέντρο βάρους και κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά.

Η Blade Battery της BYD, με χωρητικότητα 82,5 kWh είναι κατασκευασμένη με τεχνολογία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), απαλλαγμένη από κοβάλτιο, είναι πιο ανθεκτική σε ακραίες θερμοκρασίες, ενώ μπορεί να αντέξει περισσότερους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, συνεχίζοντας να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της. Η φόρτιση σε ποσοστό 30-80% διαρκεί 26 λεπτά σε φορτιστή DC (150 kW), ενώ μία πλήρης φόρτιση (0-100%) σε φορτιστή AC (11 kW) διαρκεί 8,6 ώρες.

Οι λάτρεις των επιδόσεων θα βρουν στην έκδοση Excellence όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα καθημερινό supercar. Η επίδοση 0-100 χλμ./ώρα διαρκεί μόλις 3,8 δλ. και η δύναμη των 532 ίππων μεταφέρεται στο δρόμο μέσω της τετρακίνησης. Η αυτονομία αγγίζει τα 520 χλμ. (WLTP).

Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια στους εμπρός τροχούς και πέντε συνδέσμους πίσω, ενώ το αυτοκίνητο διαθέτει αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης ανάλογα με τη συχνότητα των κραδασμών για άριστη απόκριση. Για την επιβράδυνση του SEAL φροντίζουν αεριζόμενοι δίσκοι σε όλους τους τροχούς.

Το ανανεωμένο SEAL είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στη μοναδική έκδοση Excellence, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, αποδοτικότητας και πρακτικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της BYD για συνεχή εξέλιξη των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της. Το SEAL συνοδεύεται από 6 χρόνια βασική εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Έκδοση / Χωρητικότητα μπαταρίας / Ισχύς κινητήρα / Προτεινόμενη Λιανική Τιμή / Electric Bonus / Λιανική Τιμή με Electric Bonus & ΚΗ3

Excellence AWD / 82,5 kWh / 532 PS / 51.990 € / 5.000 € / 43.990 €