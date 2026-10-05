DS N°7: Δείτε εκδόσεις και τιμές

Η DS Automobiles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά με την έναρξη παραγγελιών για το νέο DS N°7. Το νέο premium C-SUV συνδυάζει εξωτερικές διαστάσεις που προσεγγίζουν την κατηγορία D-SUV με ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμπορική τοποθέτηση. Είναι διαθέσιμο με συστήματα κίνησης HYBRID και 100% ηλεκτρικά E-TENSE, τρία πλούσια επίπεδα εξοπλισμού και τιμή εκκίνησης από 36.900 € για το DS N°7 HYBRID 145.

DS N°7 HYBRID 145: αποδοτικότητα χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης

Ιδιαίτερα σημαντική θέση στη γκάμα κατέχει το DS N°7 HYBRID 145, το οποίο προσφέρει τα πλεονεκτήματα της εξηλεκτρισμένης μετακίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν νέας γενιάς υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller, με έναν ηλεκτροκινητήρα 29 hp, ενσωματωμένο απευθείας στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Το σύστημα συμπληρώνεται από μπαταρία 48V, μικτής χωρητικότητας 0,9 kWh, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 145 hp.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στο DS N°7 HYBRID να κινείται έως και το 50% του χρόνου με ηλεκτρική ενέργεια σε αστικές συνθήκες, περιορίζοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, ενώ η άμεση υποστήριξη του ηλεκτροκινητήρα συμβάλλει σε πιο ομαλή και άμεση επιτάχυνση.

Με κατανάλωση από 5,3 l/100 km και εκπομπές CO₂ από 120 g/km, το DS N°7 HYBRID 145 συνδυάζει την υψηλή αποδοτικότητα με την ευκολία χρήσης ενός αυτοκινήτου που δεν απαιτεί καμία αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες του οδηγού. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη πρόταση για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από την ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτημα της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας και την απόλυτη ελευθερία στις καθημερινές διαδρομές εντός δακτυλίου.

DS N°7 E-TENSE: έως 375 hp και 740 km αυτονομίας

Η 100% ηλεκτρική γκάμα E-TENSE αποτελείται από τρεις επιλογές, καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις σε επίπεδο αυτονομίας και επιδόσεων. Η E-TENSE FWD αποδίδει 230 hp, η E-TENSE FWD LONG RANGE 245 hp, ενώ στην κορυφή της γκάμας η E-TENSE AWD LONG RANGE διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 350 hp.

Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν λειτουργία Power Boost, η οποία αυξάνει στιγμιαία τη διαθέσιμη ισχύ όταν απαιτείται. Έτσι, η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 260 hp στην E-TENSE FWD, τους 280 hp στην FWD LONG RANGE και τους 375 hp στην τετρακίνητη AWD LONG RANGE.

Δύο διαφορετικές μπαταρίες καλύπτουν τις ανάγκες της ηλεκτρικής γκάμας. Η πρώτη προσφέρει ωφέλιμη χωρητικότητα 73,7 kWh, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 97,2 kWh εξοπλίζει τις εκδόσεις LONG RANGE. Η τελευταία επιτρέπει στην FWD LONG RANGE να επιτυγχάνει αυτονομία έως 740 km στον μικτό κύκλο WLTP (έως και 480 km στον αυτοκινητόδρομο), επίδοση που αναδεικνύει την ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα του νέου μοντέλου.

Χάρη στη βελτιστοποιημένη διαχείριση της μπαταρίας και την εξελιγμένη καμπύλη φόρτισης, η έκδοση E-TENSE FWD LONG RANGE φορτίζει από 20% έως 80% σε μόλις 27 λεπτά (μπαταρία 97,2 kWh).Παράλληλα, η μέγιστη ισχύς φόρτισης 160 kW διατηρείται έως και το 55% της φόρτισης, επιτρέποντας την ανάκτηση έως και 200 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Έτσι, οι στάσεις επαναφόρτισης γίνονται μικρότερες, πιο αποτελεσματικές και απόλυτα εναρμονισμένες με τον φυσικό ρυθμό ενός μεγάλου ταξιδιού.

Το DS N°7 διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία της μάρκας

Το DS N°7 συγκεντρώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της μάρκας, με στόχο να μειώσει τον φόρτο του οδηγού, να ενισχύσει την αίσθηση ελέγχου και να κάνει κάθε διαδρομή πιο άνετη και ξεκούραστη. Μπορεί να εξοπλιστεί με τα εξής:

• DS PIXELVISION: Συνδυάζει προσαρμοζόμενους προβολείς, περιστρεφόμενη μεγάλη σκάλα, φωτισμό στροφών και αντιθαμβωτικούς προβολείς μεγάλης σκάλας. Αντικείμενα υψηλής ανακλαστικότητας, όπως οδικές πινακίδες, απομονώνονται από τη δέσμη. Η λειτουργία MAIN BEAM BOOST αυξάνει την ένταση στο κέντρο της κύριας δέσμης από τα 80 km/h σε ευθείες, επεκτείνοντας την εμβέλεια έως 520 μέτρα. Μεταξύ 40 και 70 km/h, μια επιπλέον πλευρική δέσμη φωτίζει το πλάι του δρόμου ανάλογα με τη γωνία του τιμονιού, βελτιώνοντας την ορατότητα στις στροφές. Πολλαπλοί αυτόματοι τρόποι ενεργοποιούνται για προσαρμογή στις συνθήκες οδήγησης: πόλη, ύπαιθρος, αυτοκινητόδρομος, βροχή και ομίχλη.

 DS DRIVE ASSIST 2.0: Προσφέρει ηρεμία στον οδηγό μέσω ημιαυτόνομου συστήματος επιπέδου 2 και διάφορων άλλων λειτουργιών για ομαλή οδήγηση με ασφάλεια. Ελέγχει την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και τη θέση στη λωρίδα. Η ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας ενεργοποιείται αυτόματα όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας και ο οδηγός χρησιμοποιεί τον δείκτη μεταξύ 70 και 140 km/h. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης Predictive ACC (Adaptive Cruise Control), που προσαρμόζει την ταχύτητα σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας, τον τύπο δρόμου και την ακτίνα της επόμενης στροφής, και λειτουργεί επίσης σε κυκλικούς κόμβους και διασταυρώσεις.

 DS IRIS SYSTEM 2.0: Η τεχνολογική καρδιά του πιλοτηρίου, είναι ένα διαισθητικό και προσωποποιήσιμο σύστημα ανθρώπου-μηχανής, λειτουργεί όπως ένα smartphone και ελέγχεται μέσω φωνητικών εντολών ή της κεντρικής οθόνης 16 ιντσών. Το DS IRIS SYSTEM 2.0 περιλαμβάνει το ChatGPT που επιτρέπει φυσική συνομιλία με το DS N°7. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ο “Συνδεδεμένος συναγερμός” ή η "Αναφορά υγείας οχήματος", παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου.

 DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY: Εντός του οπτικού πεδίου του οδηγού, προβάλλει βασικές, μη παρεμβατικές πληροφορίες στο παρμπρίζ, (διάσταση προβολής 21 ίντσες): ταχύτητα, πλοήγηση και σήματα κυκλοφορίας. Ένας πραγματικά αδιάκριτος συγκυβερνήτης, βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των πληροφοριών και την οδηγική άνεση.

 DS NIGHT VISION: Με κάμερα υπέρυθρων στον μπροστινό προφυλακτήρα, το DS NIGHT VISION βελτιώνει την όραση τη νύχτα ανιχνεύοντας πεζούς και ζώα έως και 300 μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο.

 DIGITAL REARVIEW: Ο καθρέφτης προσφέρει δύο τρόπους χρήσης: μια κλασική απεικόνιση καθρέφτη ή μια ευρυγώνια προβολή κάμερας. Το τελευταίο χρησιμοποιεί τον εσωτερικό καθρέφτη ως οθόνη, μεγιστοποιώντας την ορατότητα πίσω ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτός, τον αριθμό των πίσω επιβατών ή ακόμα και τις κολώνες τις 3ης σειράς.



Τρία πλούσια επίπεδα εξοπλισμού

Η γκάμα του DS N°7 αποτελείται από τρία επίπεδα εξοπλισμού, N°7, PALLAS και ETOILE, ιδιαίτερα πλούσια ήδη από την εισαγωγική έκδοση.

Η N°7 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προβολείς DS LED Vision με DS LIGHT BLADE και High Beam Assist, κεντρική οθόνη αφής HD 16 ιντσών, ασύρματο CarPlay & Android Auto, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, Adaptive Cruise Control Stop & Go, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος. Στις εκδόσεις E-TENSE προστίθενται 2 καλώδια φόρτισης Mode2 (για οικιακή πρίζα Σούκο) και Mode3 (για Wallbox ή δημόσιο φορτιστή AC), εφεδρικός τροχός έκτακτης ανάγκης και λειτουργία V2L.

Η PALLAS εμπλουτίζει περαιτέρω τον εξοπλισμό με ψηφιακό βοηθό DS IRIS SYSTEM και συνδεδεμένη πλοήγηση 3D, ασύρματη φόρτιση smartphone, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, εμπρός αισθητήρες στάθμευσης και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με Hands-Free Access. Στις E-TENSE προστίθενται, μεταξύ άλλων, αντλία θερμότητας και on-board charger 22 kW.

Η κορυφαία ETOILE δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία και την άνεση, με στοιχεία όπως DS PIXELVISION, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS VISION 360, Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων (με λειτουργία μνήμης για τον οδηγό), DS NECK WARMER, φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη Dual View και σύστημα κλιματισμού Clean Cabin.



Οι τιμές ανά έκδοση και κινητήρα διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Τελική τιμή

N°7 HYBRID 145 36.900 € (1)

N°7 HYBRID 145 PALLAS 38.900 € (1)

N°7 HYBRID 145 ETOILE 43.500 € (1)

N°7 E-TENSE FWD 230 N°7 40.500 € (1)(2)

N°7 E-TENSE FWD 230 PALLAS 43.500 € (1)(2)

N°7 E-TENSE FWD 230 ETOILE 47.000 € (1)(2)

N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE 245 N°7 45.500 €

N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE 245 PALLAS 50.500 €

N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE 245 ETOILE 54.000 €

N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE 350 ETOILE 59.900 €