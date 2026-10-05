Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο μετά το συγκινητικό αφιέρωμα των κριτών του Voice στον αδικοχαμένο τραγουδιστή.

«Όντως υπάρχει ένα μούδιασμα αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο προσωπικό. Νομίζω ότι έχει επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένας πολύ, πολύ αγαπητός καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος τον οποίο νομίζω όλη η Ελλάδα έχει νιώσει σαν δικό της. Έχει φύγει από τη ζωή και τυχαίνει να χτίσαμε παρέα τα τελευταία δύο χρόνια στο Voice. Μας συνέδεε και μία φιλία έντεκα ετών. Τον γνώρισα στις αρχές σχεδόν της δικής μου πορείας. Πάντα πήγαινα στα καμαρίνια να τον ακούσω, να μιλήσουμε, να σχεδιάσουμε, να μου πει τη γνώμη του για τα πράγματα. Δεν είδα ποτέ τη γνωριμία μας ως κάτι από το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω, αλλά κυρίως να μάθω. Ένας άνθρωπος για τον οποίο δε σκεφτόσουν ποτέ ότι θα σε αρπάξει για να σου δώσει συμβουλές, αλλά και μόνο η στάση του στα πράγματα, η αυθεντικότητά του στην τέχνη του, ήταν ένα τρομερό μάθημα. Το να είμαι δίπλα του ήταν φοβερό μάθημα, χωρίς να αισθάνομαι ότι γίνεται μάθημα», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ο Χρήστος Μάστορας για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Και συμπλήρωσε για τη στιγμή εκείνη που πληροφορήθηκε τον θάνατό του: «Τη στιγμή που το έμαθα, σχεδόν δεν το πίστεψα. Κάπως οργανικά άρχισαν να τρέχουν δάκρυα χωρίς να καταλάβω τι συμβαίνει. Φαντάστηκα πράγματα, αλλά όλη αυτή η δικαιολογημένη φασαρία που γίνεται για τον τρόπο που έφυγε, δημιουργεί ερωτήματα. Όλη αυτή η φασαρία μάς έχει αφήσει συναισθηματικά μετέωρους. Δηλαδή, δεν ξέρω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αισθανθώ τα συναισθήματα της απώλειας. Το ότι μου λείπει σαν άνθρωπος, ότι δεν θα είμαστε παρέα φέτος εδώ, ακόμα δεν το πιστεύουμε. Κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Είναι πολύ παράξενο να τα λέω όλα αυτά με ένα φως και μια κάμερα μπροστά μου».

Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η εξομολόγηση για τη δύσκολο περίοδο που βιώνει

Ο frontman των Μελισσών αποκάλυψε όσα συνέβησαν στην τελευταία του συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα οποία δεν προμήνυαν όσα τραγικά ακολούθησαν.

«Από την τελευταία μου συνάντηση θυμάμαι ότι ήταν χαμογελαστός. Περάσαμε μια μαγική βραδιά με τον φίλο μας τον Γιάννη Καγιούλη. Ήμασταν στα Πετράλωνα και απ ό, τι μου είπε κιόλας, δεν έβγαινε για φαγητό με τραγουδιστές. Κάπως μου έκανε την τιμή εκείνο το βράδυ. Δεν υπήρχε ούτε ένα σημάδι ότι δεν θα ήμαστε φέτος μαζί».

«Για την Πάολα, η οποία πήρε τη θέση του αείμνηστου καλλιτέχνη στο talent show, δήλωσε: «Δεν υπάρχει σωστή και λάθος επιλογή, αλλά θεωρώ η Πάολα εντάξει είναι κατά κάποιο τρόπο με τις ευλογίες του Γιώργου. Δηλαδή πιο κοντά του καλλιτέχνης δεν υπήρξε, νομίζω».

Ο ίδιος τέλος «λύγισε», όταν ο Ηλίας Σκουλάς τού ζήτησε να βάλει έναν τίτλο στη ζωή του αυτήν την περίοδο: «Πω πω, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για να βάλω τίτλο στη ζωή μου. Πολύ λυπάμαι που λέω ότι αυτή η περίοδος είναι θαμπή λόγω κυρίως της απουσίας του Γιώργου. Αλλά εντάξει, θα τα βρούμε τα πατήματά μας».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»