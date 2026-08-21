Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν «διπλά» χρήματα στον λογαρισμό τους

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Τα νέα κριτήρια επιστροφής ενοικίου έως 800 ευρώ / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλή επιστροφή ενοικίου για 50.000 εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που νοικιάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
  • Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας αναδρομικά ενοίκια του 2024.
  • Η δεύτερη δόση θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου, για ενοίκια του 2025.
  • Το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει έως τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια για τη διετία, ανάλογα με προηγούμενες επιστροφές.

Διπλό «δώρο» από την επιστροφή ενοικίου περιμένει το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους υγειονομικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια και αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Τα χρήματα θα μπουν σε δύο δόσεις. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024. Η δεύτερη θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου και θα αφορά τα ενοίκια του 2025. Ανάλογα με το εάν κάποιος είχε ήδη πάρει την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια για τη διετία.

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