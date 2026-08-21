Διπλό «δώρο» από την επιστροφή ενοικίου περιμένει το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους υγειονομικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια και αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Τα χρήματα θα μπουν σε δύο δόσεις. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024. Η δεύτερη θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου και θα αφορά τα ενοίκια του 2025. Ανάλογα με το εάν κάποιος είχε ήδη πάρει την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια για τη διετία.

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