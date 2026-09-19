Ο Λάκης Γαβαλάς συνεχίζει και τη νέα σεζόν να χαρίζει απολαυστικές στιγμές με τις ξεκαρδιστικές ατάκες του.

Στο special preview τον βλέπουμε να ανησυχεί μήπως τσαλακωθούν τα ρούχα του μέσα στα... τάνκερ του: «Καλά, αυτά είναι τα τάνκερ μου που έχουν τις βαλίτσες μου μέσα και γι' αυτό φοβάμαι μήπως με το κύμα μετακινηθούν και μετά θέλουν σίδερο - και δεν έχω φέρει το καλό σίδερο. Ενώ στο Hollywood είχαμε».

GNTM 7: Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αλλεργία στα τσαλακωμένα ρουχα

Όταν τον διαβεβαιώνουν πως υπάρχει σίδερο, ο καταξιωμένος σχεδιαστής δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του!

Στη συνέχεια, η εικόνα μεταφέρεται στα παρασκήνια των auditions, εκεί όπου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποθεώνει την ψηφιακή κλακέτα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραπονιέται που δεν έχουν μία ίδια ή παρόμοια στο First Dates.

GNTM 7: Η κλακέτα που «ζήλεψε» η Ζενεβιέβ Μαζαρί

Αμέσως μετά, η Μπέττυ Μαγγίρα ρωτά τι ώρα είναι, με τον Λάκη Γαβαλά να κοιτάζει τα ρολόγια του που δείχνουν διαφορετική ώρα το καθένα. Αφού πρώτα τους παραπλανά, στη συνέχεια τους αποκαλύπτει την αλήθεια: «Η αλήθεια είναι, παιδιά, πως αυτό είναι πιεσόμετρο», λέει, κάνοντας τους υπόλοιπους να λυθούν στα γέλια.

GNTM 7: Οι κριτές σε μεγάλα κέφια

«Τελικά σύνταξη πήρες, Λάκη;», τον ρωτά στο ίδιο ύφος η Μπέττυ Μαγγίρα. «Όχι ακόμα, είχε μεγάλη ουρά, δεν μπορώ να περιμένω», απαντά εκείνος.

Όπως βλέπουμε, η χημεία των κριτών έχει φτάσει σε άλλο level, δημιουργώντας μια άκρως χαλαρή ατμόσφαιρα που θα δώσει στα επίδοξα μοντέλα την κατάλληλη ώθηση να αποδείξουν πως αξίζουν μία θέση στο GNTM 7.