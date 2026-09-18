«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30 στην πρεμιέρα

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«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Δείτε το trailer της πρεμιέρας!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30 στο Star.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη υποδέχεται την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην πρεμιέρα, η οποία θα μιλήσει για το GNTM 7.
  • Η εκπομπή συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία με μια δυνατή ομάδα δημοσιογράφων.
  • Η ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους δημοσιογράφους όπως ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Λιλή Πυράκη.
  • Η εκπομπή στοχεύει να γίνει η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών με ουσιαστικές συζητήσεις.

Κάθε πρωί ξεκινά με έναν καφέ και μια κουβέντα. Με όσα έγιναν, όσα έρχονται και όσα πραγματικά μας απασχολούν.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30 o «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κάνει πρεμιέρα και η Ζήνα Κουτσελίνη μας υποδέχεται στο νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού του Star.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, προσεγγίζει την επικαιρότητα με ευαισθησία, αμεσότητα και πάντα με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Η εκπομπή διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ. Γιατί η πραγματική ζωή δεν χωρίζεται σε «σοβαρά» και «ανάλαφρα». Έχει αλήθεια και συναίσθημα. Έχει δυσκολίες και αισιοδοξία. Έχει γέλιο, συγκίνηση και ελπίδα. Γιατί όλα έχουν θέση σε αυτή την παρέα.

Στην πρεμιέρα καλεσμένη της Ζήνας Κουτσελίνη είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μιλά για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GNTM 7, που έρχεται τη Δευτέρα  21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star, και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στον νέο κύκλο του διαγωνισμού. Ακόμη, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα παρουσιάσει μεγάλες αποκλειστικότητες που θα συζητηθούν.

Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι έτοιμη και για το GNTM: Δείτε την προετοιμασία της

Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έρχεται για να γίνει η πρώτη παρέα της ημέρας, με πρόσωπα, ιστορίες, ρεπορτάζ και όλα όσα θέλουμε να γνωρίζουμε, να συζητήσουμε και να μοιραστούμε.

Στην ομάδα της εκπομπής θα συνεχίσουν να συμμετέχουν καθημερινά δημοσιογράφοι με πολυετή παρουσία στο κοινωνικό ρεπορτάζ, που έχουν όλα αυτά τα χρόνια χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το κοινό της, συμβάλλοντας στη συνέχεια του κοινωνικού και ενημερωτικού χαρακτήρα της εκπομπής, με συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, συνθέτοντας μια δυνατή ομάδα με εμπειρία, άποψη και διαφορετικές δημοσιογραφικές ματιές.

Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία. Ο Χρήστος Μοίρας θα μοιράζεται καθημερινά τις δικές του γευστικές προτάσεις.

Με αλήθεια, εμπειρία και αυθεντικότητα, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών. Μια εκπομπή που δεν περιορίζεται στο να μεταδίδει την επικαιρότητα, αλλά τη συζητά, την εξηγεί και τη μοιράζεται με το κοινό της.

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας δεν είναι μόνο μια συνήθεια. Είναι η πρώτη παρέα της ημέρας.

Η ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα βρίσκεται παντού και είναι με αλφαβητική σειρά οι: Ρούλα Κουσκουρή, Στρατής Λιμνιός, Θανάσης Μαριόλας, Ευγενία Πουλοπούλου, Σπύρος Σιγούρος, Ηλίας Σκουλάς, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρισκόρ Τσακιτζιάν. Και ο Νίκος Νικόλιζας με ειδικά αφιερώματα.

Στην αρχισυνταξία της εκπομπής στο ενημερωτικό κομμάτι βρίσκεται η Μαρίκα Μαυρομμάτη και στο ψυχαγωγικό η Ελένη Γελαλή. Το τιμόνι της εκπομπής θα είναι στα έμπειρα χέρια τους. Την επιμέλεια της εκπομπής έχει η δημοσιογράφος Στέλλα - Μαρία Ζώη. Στον συντονισμό της εκπομπής η συγγραφέας και δημοσιογράφος Μαρία Παναγοπούλου.

Ειδικός συνεργάτης ο Κώστας Μπαλαχούτης. Επιμέλεια video: Μαρία Μανουσαρίδου, Ντενίς Βισβάρδη. Δημιουργική ομάδα: Ελισάβετ Χατζοπούλου, Αλκμήνη Κουλαξίζογλου.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εκπομπής υπογράφει ο Περικλής Ασπρούλιας. Βοηθός Σκηνοθέτη: Αντώνης Σπανομαρκίδης.

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