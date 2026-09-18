Νέο πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας για γυναίκες ενεργοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με ειδική στόχευση στις άνεργες μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών. Το πρόγραμμα αφορά τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας και προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Η παρέμβαση απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών που είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, με ξεχωριστή πρόβλεψη για τις άνεργες μητέρες. Στόχος του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας και η διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής καθημερινότητας.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα αναφέρθηκε στο νέο «πακέτο» θέσεων για γυναίκες, δίνοντας έμφαση στις μητέρες, καθώς προβλέπεται αυξημένη επιδότηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ωφελούμενων.

ΔΥΠΑ: Ποιες γυναίκες εντάσσονται στο πρόγραμμα

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι: α) άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, και β) άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών, μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Η εφαρμογή του μέτρου εκτείνεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η επιχορήγηση προς τους εργοδότες χορηγείται για κάθε πρόσληψη που θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος, είτε πρόκειται για θέση πλήρους είτε για θέση μερικής απασχόλησης. Η βασική διάρκεια είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 3 μήνες.

Επιδότηση για πλήρη απασχόληση και αυξημένα ποσά για μητέρες

Για θέση πλήρους απασχόλησης, η επιχορήγηση διαμορφώνεται στο 70% του μοναδιαίου κόστους όταν πρόκειται για πρόσληψη άνεργης γυναίκας που είναι εγγεγραμμένη στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο όριο επιχορήγησης φτάνει τα 10.550,40 ευρώ, δηλαδή 12 μήνες × 879,20 ευρώ μηνιαία επιχορήγηση.

Για θέση πλήρους απασχόλησης, το ποσοστό αυξάνεται στο 80% του μοναδιαίου κόστους όταν αφορά: i) μακροχρόνια άνεργη γυναίκα εγγεγραμμένη στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών ή ii) άνεργη μητέρα ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, εγγεγραμμένη στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις, το ανώτατο όριο επιχορήγησης ανέρχεται σε 12.057,60 ευρώ, δηλαδή 12 μήνες × 1.004,80 ευρώ μηνιαία επιχορήγηση.

Τι ισχύει για τις 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης

Για θέση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ορίζεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 680,00 ευρώ τον μήνα.

Η επιδότηση υπολογίζεται για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης τουλάχιστον τετράωρης ημερησίως και πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, για μισθωτούς και ημερομίσθιους, έως είκοσι δύο (22) ημέρες ασφάλισης.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά ωφελούμενη μέσω της μερικής απασχόλησης φτάνει τα 8.160,00 ευρώ, δηλαδή 12 μήνες × 680,00 ευρώ.

Πρόγραμμα «55+»: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 8.000 νέες θέσεις

Παράλληλα με το πρόγραμμα για τις γυναίκες, η ΔΥΠΑ υλοποιεί και το πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, με 8.000 νέες θέσεις. Όπως δήλωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, στο ΣΚΑΪ, «οι αιτήσεις άνοιξαν την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11:00».

Στο πρόγραμμα «55+» δεν υποβάλλουν αίτηση οι ίδιοι οι άνεργοι. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους φορείς που ενδιαφέρονται να καλύψουν διαθέσιμες θέσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος «55+» είναι: Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και Περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και Οι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και υπάγονται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 12 μήνες. Η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς φτάνει στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο.

Τι πρέπει να κάνουν οι άνεργοι για το πρόγραμμα «55+»

Παρότι οι άνεργοι δεν καταθέτουν αίτηση στο πρόγραμμα «55+», μπορούν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να είναι ενεργή η παρουσία τους στα Μητρώα της ΔΥΠΑ.

Αν διαθέτουν παλαιότερο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, πρέπει να μπουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (eServices) της ΔΥΠΑ με κωδικούς Taxisnet, να επικαιροποιήσουν το βιογραφικό τους και να προχωρήσουν σε ψηφιακή επιβεβαίωση.

Αν δεν έχουν καταρτίσει ποτέ Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με Εργασιακό Σύμβουλο της ΔΥΠΑ, είτε διά ζώσης στο τοπικό ΚΠΑ2 είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myDYPAlive στο Gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν ενεργό ψηφιακό δελτίο ανεργίας στη ΔΥΠΑ.