Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σαββατίου μάρτυρος.

Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.), ο οποίος και διέταξε την αποκεφάλισή τους.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης

Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:10 και θα δύσει στις 19:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 27.2 ημερών