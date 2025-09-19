Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σαββατίου μάρτυρος.

Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.), ο οποίος και διέταξε την αποκεφάλισή τους.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης
  • Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:10 και θα δύσει στις 19:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 27.2 ημερών

