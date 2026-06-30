Μήπως η εμμονή με την βελτίωση, σε οδηγήσει σε εξάντληση;

Κάποιες φορές, η πιο καλύτερη λύση είναι να σταματήσεις και να ξεκουραστείς

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Μερικές φορές, η πιο παραγωγική πράξη που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είναι απλώς άνθρωπος,

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Κάθε φορά που το ξυπνητήρι χτυπά, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό δεν είναι η γεύση του πρωινού καφέ, αλλά η λίστα με τις εκκρεμότητες. Πριν καν σηκωθώ από το κρεβάτι, το χέρι αναζητά το κινητό. Στην οθόνη, οι προτάσεις για το πώς θα «βελτιστοποιήσω» τον ύπνο μου, πώς θα κάνω «habit stacking» για να προλάβω περισσότερα και πώς θα εφαρμόσω το «wellnessmaxxing» για να δείχνω ξεκούραστη, δημιουργούν έναν κόμπο στο στομάχι. Αντί για έμπνευση, αυτό που νιώθω είναι μια βαθιά, εσωτερική εξάντληση πριν καν ξεκινήσει η ημέρα.

9 στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να φρενάρεις την υπερανάλυση

Η σύγχρονη κουλτούρα του «hustle» μας έχει πείσει ότι κάθε λεπτό της ύπαρξής μας πρέπει να έχει έναν σκοπό, ένα αποτέλεσμα, μια μετρήσιμη επιτυχία. Έχουμε μετατρέψει την αυτοφροντίδα σε άλλη μια αγγαρεία στη λίστα των υποχρεώσεών μας. Η ειρωνεία είναι εμφανής: στην προσπάθειά μας να γίνουμε πιο αποτελεσματικές και να ζήσουμε την «καλύτερη εκδοχή» του εαυτού μας, καταλήγουμε να εξαντλούμε τα ίδια τα αποθέματα ενέργειας που προσπαθούμε να προστατεύσουμε.

Η παγίδα της διαρκούς βελτιστοποίησης

self love

Οι όροι που κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το «biohacking» ή η αναζήτηση shortcuts για κάθε βιολογική λειτουργία, υπόσχονται μια ζωή χωρίς τριβές. Μας λένε ότι μπορούμε να «χακάρουμε» τον εγκέφαλό μας για να μην αναβάλλουμε τίποτα ή να εκπαιδεύσουμε το σώμα μας να λειτουργεί με μηχανική ακρίβεια. Όμως, αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως λογισμικό που χρειάζεται διαρκή αναβάθμιση και όχι ως έναν ζωντανό οργανισμό που έχει ανάγκη από παύση και ουσιαστική παρουσία.

Όταν η καθημερινότητα γίνεται ένα ατελείωτο κυνήγι επιδόσεων, η ψυχική μας υγεία υποχωρεί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων παγκοσμίως αναφέρει μέτρια έως σοβαρά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Η αίσθηση ότι είμαστε διαρκώς «πίσω» από τους στόχους μας, παρά τις προσπάθειες να τα προλάβουμε όλα, τροφοδοτεί έναν κύκλο άγχους. Η εξάντληση δεν προέρχεται μόνο από τις πολλές ώρες εργασίας, αλλά από το βάρος της προσδοκίας να είμαστε παντού και πάντα αποδοτικές.

Η κληρονομιά του «κάνε περισσότερα»

self love

Αυτή η τάση δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Έχει βαθιές ρίζες σε μια παλαιότερη βιβλιογραφία αυτοβελτίωσης που υποσχόταν πλούτο και επιτυχία μέσα από συγκεκριμένες φόρμουλες πειθαρχίας. Σήμερα, η ίδια νοοτροπία έχει μεταφερθεί στα σύντομα βίντεο των social media. Τίτλοι όπως «Πώς να κερδίζεις κάθε μέρα» ή «Επαναπρογραμμάτισε το μυαλό σου σε δύο λεπτά» μας δίνουν την ψευδαίσθηση ότι η ευτυχία είναι θέμα σωστής τεχνικής.

Στην πραγματικότητα, αυτή η διαρκής πίεση να «ξεκλειδώσουμε» νέες δυνατότητες μας απομακρύνει από την απλή εμπειρία της ζωής. Αντί να απολαμβάνουμε μια βόλτα, σκεφτόμαστε πόσα βήματα καταγράφει το ρολόι μας. Αντί να διαβάζουμε ένα βιβλίο για ευχαρίστηση, αναζητούμε το επόμενο «life hack» που θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικές.

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Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

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