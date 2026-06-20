Ευγενία Σαμαρά: «Μετά τον πατέρα μου τίποτα δεν είχε σημασία»

Η συγκινητική εξομολόγηση της ηθοποιού για την απώλεια του μπαμπά της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε για την απώλεια του πατέρα της και πώς αυτή άλλαξε τη ζωή της.
  • Η ηθοποιός ανέφερε ότι η εμπειρία της απώλειας της έδωσε νέα προοπτική στα προβλήματα και το άγχος της.
  • Πλέον, θεωρεί μικρότερης σημασίας όσα την βάραιναν στο παρελθόν.
  • Δουλεύει με τον εαυτό της για να είναι πιο παρούσα στη στιγμή και να αποδέχεται ότι όλα θα γίνουν.
  • Η συνέντευξη δόθηκε στη Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube.

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε ανοιχτά για την απώλεια του πατέρα της σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Νάνσυ Παραδεισανού, στο vidcast της στο YouTube, εξηγώντας πως το γεγονός αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και την καθημερινότητα.

Ευγενία Σαμαρά: «Μετά τον πατέρα μου τίποτα δεν είχε σημασία»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δυσκολία να διαχειριστεί τον θάνατο του πατέρα της και περιέγραψε πώς αυτή η εμπειρία επηρέασε βαθιά τη στάση της απέναντι στο άγχος και στα προβλήματα.

«Ήμουν ένας άνθρωπος που στρεσαριζόμουν πολύ, νομίζω πως τώρα έχει μαλακώσει αυτό. Για να πω την αλήθεια, μετά από την απώλεια του πατέρα μου ακόμη περισσότερο. Κάπως τα πράγματα ήρθαν και κάθισαν κι είδα την πραγματικότητα γύρω μου», αποκάλυψε.

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Όπως εξήγησε, μια τόσο δύσκολη και σοκαριστική εμπειρία άλλαξε την κλίμακα με την οποία βλέπει όσα συμβαίνουν γύρω της και έκανε μικρότερης σημασίας πολλά από εκείνα που παλαιότερα τη βάραιναν. «Όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο και σοκαριστικό, όσο είναι η απώλεια ενός ανθρώπου τόσο κοντινού κι αγαπημένου, κάπως τα πράγματα έρχονται και παίρνουν την πραγματική τους διάσταση στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να στρεσαριστώ για πράγματα για τα οποία στρεσαριζόμουν παλιά και πια μου φαίνονται μικρά», ανέφερε.

Στην ίδια συνέντευξη, η Ευγενία Σαμαρά στάθηκε και στη δουλειά που κάνει με τον εαυτό της, λέγοντας ότι προσπαθεί να είναι περισσότερο παρούσα στη στιγμή: «Θα γίνουν όλα. Οπότε μ’ αυτή τη συνειδητοποίηση που έγινε τότε με έναν δύσκολο τρόπο φυσικά, με όλη αυτή τη δουλειά που κάνω και καταλήγοντας πως είμαι στην καλύτερη φάση που μπορώ να είμαι, μπορώ να είμαι πιο πολύ στο τώρα. Και αυτό επιδιώκω, πολύ».

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Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Ευγενίας Σαμαρά
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
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NΑΝΣΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ
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