Σαμαρά: «Tα μάτια μου γεμίζoυν δάκρυα»- Το συγκινητικό post της ηθοποιού

Το βίντεο στο τέλος των γυρισμάτων της σειράς «Έχω παιδιά»

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Eυγενία Σαμαρά: Δείτε τι είπε για τη συνεργασία της με την ΕΡΤ/ βίντεο από Super Κατερίνα, 23/4/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία Σαμαρά εξέφρασε τη συγκίνησή της για το τέλος των γυρισμάτων της σειράς «Έχω παιδιά» μέσω Instagram.
  • Ανέφερε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη για την εμπειρία και την τηλεοπτική της οικογένεια.
  • Ο συμπρωταγωνιστής της, Βασίλης Μαυρογεωργίου, αποχαιρέτησε τη σειρά με ανάρτηση και φωτογραφία.
  • Ο Λάμπρος Φισφής, σε βίντεο, ζήτησε να μην ξηλώσουν το σκηνικό αμέσως, εκφράζοντας τη συγκίνηση του.
  • Η ανάρτηση της Σαμαρά περιλαμβάνει δάκρυα και αγάπη για τους συνεργάτες της.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram η Ευγενία Σαμαρά εξέφρασε τα συναισθήματά της για το τέλος των γυρισμάτων της σειράς «Έχω παιδιά».

Η τηλεοπτική Σάρα δημοσιεύοντας στιγμιότυπα με τους συντελεστές και ηθοποιούς της κωμικής σειράς, έγραψε στο instagram ότι δεν επιθυμεί να αφήσει πίσω της μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής της, αλλά παράλληλα νιώθει τεράστια ευγνωμοσύνη και πολύ τυχερή για όσα έζησε με την τηλεοπτική της οικογένεια. 

«Η βασική έκφραση των τελευταίων ημερών είναι δεν επιθυμώ. Δεν επιθυμώ να αφήσω πίσω μου μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Δεν επιθυμώ να μη ζω σε αυτό το σπίτι που για δύο χρόνια ήταν το πιο σπιτένιο σπίτι όλου του κόσμου. Δεν επιθυμώ να μην βλέπω αυτήν την οικογένεια καθημερινά…. Και κάπου μέσα σ’αυτό το δεν επιθυμώ φυτρώνει ευγνωμοσύνη τεράστια!!! Και ξαφνικά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα για το πόσο τυχερή έχω υπάρξει που έζησα πλάι σε αυτά τα πλάσματα. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. ♥️ 
#exwpaidia». 

Ο συμπρωταγωνιστής της, Βασίλης Μαυρογεωργίου, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον «κολλητό» του, Λάμπρο Φισφή. «Αποχαιρετήσαμε και το Urbanic…💔», έγραψε. 

Μία μέρα αργότερα, ανέβασε κι ένα βίντεο από τη στιγμή που τα συνεργεία ξέστηναν το σκηνικό στα τηλεπτικά τους γραφεία. «Σταματήστε να ξηλώνετε την ώρα που φεύγουμε... Δώστε 5 λεπτά, ακόμα αναπνέει η κωμωδία εκεί μέσα», ακούγεται να λέει ο Λάμπρος Φισφής στο βίντεο, ο οποίος υπέγραψε κα το σενάριο της σειράς.

 

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ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΣΦΗΣ
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