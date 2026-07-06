Φωτιά Ωραιόκαστρο: Τρεις οι νεκροί - Kατέληξε γυναίκα που υπέστη ανακοπή

Είχε δει τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά το σπίτι της στη Λητή

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Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωτιάς στη Λητή Ωραιοκάστρου, να πλησιάζουν το σπίτι της.

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Η γυναίκα είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο αλλά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, έχασε τη μάχη.

Έτσι, πλέον μετράμε τρία θύματα εξαιτίας τη φονικής πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι από την πυρκαγιά ένας άνδρας και ο 12χρονος γιος του είχαν βρει τραγικό θάνατο.

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Η φονική πυρκαγιά στη Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος, είχε εκδηλωθεί αρχικά στην περιοχή του Δερβενίου και, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με εξαιρετική ταχύτητα προς τη Λητή. Ο 66χρονος πατέρας εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του, ενώ ο 12χρονος γιος του, βρέθηκε αργότερα απανθρακωμένος μέσα στην κατοικία. Η 40χρονη μητέρα του 12χρονου διασώθηκε με σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

 

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